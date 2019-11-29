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تعليم

الدبابة.. موظف بجامعة طنطا يفوز بالمركز 7 فى بطولة العالم للقوة البدنية

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 04:26 م
صدى البلد
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احمد علي
حصد حامد خلاف الموظف بإدارة الأمن بجامعة طنطا، والملقب بالدبابة، المركز السابع في بطولة العالم المفتوحة للقوة البدنية لعام 2019، والتي أقيمت مؤخرًا في دبي.

ويعد "خلاف" أول لاعب من أبناء محافظة الغربية يشارك في هذه البطولة ( IPF)، ويحقق هذا المركز برفع وزن 390 كجم سكوات وكانت مجموع الرفعات 890 كجم علي مستوى العالم في ميزان المفتوح ، والذي شارك فيه 16 دولة علي مستوى العالم .

من جانبه أعرب رئيس الاتحاد الإماراتي عن خالص سعادته بابن جامعة طنطا ومحافظة الغربية الكابتن حامد خلاف ، والذي مثل مصر والعرب تمثيل مشرف في البطولة بأدائه البطولي والذي نال استحسان لجنة التحكيم.

شارك "الدبابة" في العديد من المحافل الرياضية تحت رعاية الاتحاد المصرى للقوة البدنية، حصل خلالها على مراكز متقدمة منها أول جمهورية القوة البدنية للشواطئ، وأول جمهورية للسحب، وثاني بطولة الجمهورية للقوة البدنية، وأول تجارب منتخب مصر لبطولة العالم بروسيا.

كما حصل "الدبابة" على المركز الثالث والميدالية البرونزية للقوة البدنية على مستوى العالم في بطولة أرنولد كلاسيك الدولية التي أقيمت في جنوب إفريقيا 2018 م.
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