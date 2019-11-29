وداعا محاكم الأسرة.. الفصل بين الزوجين بالتراضى وسداد مستحقات الزوجة.. وجدل برلماني حول مشروع القانون: مكتب تسوية المنازعات كافٍ.. وآخرون: تطبيقه يحافظ على الاسرة المصرية وثوابتها

مكتب تسوية المنازعات يقوم بعمله

برلماني:

لا يمكن استبدال محاكم الاسرة بهيئة محلفين



في البداية، كشف النائب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان عن تقدمه بتعديل على قانون الأحوال المدنية ، يستهدف التعديل إلغاء محاكم الأسرة وإستبدالها بهيئة محلفين يتم تشكيلها من كبار علماء الأزهر والأوقاف والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة.



وأشار حجازى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن دور هيئة المحلفين سيكون النظر فى المشكلة الأسرية بين الزوجين والتى تصل إلى الطلاق، بحيث يتم إحضار 4 شهور عدول ، يقروا بحلفان الزوج أو الزوجة بشأن معاملة أيا منهم بشكل سيىء للاخر، على أن يتم الفصل فيما بينهما بالتراضى بعيدا عن المحاكم وسداد كل مستحقات الزوجة من المؤخر والقايمة وسداد مستحقات الأبناء والتعهد برعايتهم بشكل كامل ، ومن يخالف ذلك يتعرض للحبس فورا.



وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أن الهدف من إلغاء محاكم الأسرة وتشكيل هيئة المحلفين هو الحفاظ على الأسرة المصرية وثوابتها.



وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد يوم 8 ديسمبر المقبل.



يذكر أن البرلمان في جلسته العامة الثلاثاء الماضى، ناقش طلبات إحاطة كثيرة والبيانات العاجلة الموجهة ضد الوزراء بشأن العديد من القضايا المختلفة.



ومن جانبه، قال خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه لا يمكن استبدال محاكم الاسرة بهيئة محلفين، لافتًا إلى أن هناك مجموعة من المعوقات التي تواجه هذه الاستبدال.



وأضاف "حنفي " في تصريحات لـ"صدى البلد، أن نظام المحلفين مفعل فقط في النظام الأمريكي بشروط، ولكن لتفعيلة في مصر سيواجه العديد من المعوقات، حيث هناك 10% فقط من ينهون العلاقة بشكل ودي والباقي ليس لدية الثقافة لانهاء العلاقة بدون معوقات.



وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إلى أن هناك مكتب تسوية المنازعات يعطي مهلة تسوية المنازعات الاسرية لمده 15 يوما للتسوية، من ضمن الحالات التي ستواجه صعوبة في تطبيق هيئة المحلفين هي قضايا الخلع بكل اشكاله وغيرها من القضاء التي تتطلب سلطات إضافية لتحقيق في الأمر .



كما،تحفظت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية على تعديل مشروع القانون المقدم من النائب السيد حجازي، بشأن بإلغاء محاكم الأسرة واستبدالها بهيئة محلفين يتم تشكيلها من كبار علماء الأزهر والأوقاف والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة.



وقالت "الهواري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مكتب تسوية المنازعات بمحاكم الاسرة يحتوي على اخصائيين اجتماعيين ونفسيين وهو المنوط بحل المشاكل الاسرية، والوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، وليس من الممكن الغاء جهة رسمية مثل المحاكم لاستبدالها بهيئة محلفين وهي في الأصل تقوم بعملها على أكمل وجهة.



وأشارت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إلي أن القانون يسمح بإضافة مهام إضافية لدى هذه المكاتب والمحاكم في حالة وجود تقصير منها في أمر معين ولكن الغائها أمر مرفوض تمامًا.