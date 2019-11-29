جسم غريب مشتعل يظهر فى سماء روسيا | شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم، مقطع فيديو بعنوان «جسم غريب في السماء».



وكشف الفيديو، ظهور جسم مجهول يحلق في السماء لسكان مقاطعتي كورجان وتشيليابينسك في روسيا وهو الأمر الذى أثار دهشة المارة.



وشرح الفيديو الذي صُور في مقاطعة كورجان يبين كيف ينبعث من هذا الجسم في الظلام ضوء ساطع وبعد فترة وجيزة ينطفئ، كما أنه لا يسمع أي صوت لطائرة أو مروحية تحلق في هذا الوقت.



كما نشر شريط فيديو آخر التقط في مدينة كوبييسك يبين كيف يظهر في السماء شعاع ضوئي جعل المصور يعتقد بأن الجسم سينفجر أو يشتعل.



ويؤكد شهود العيان أنه بعد انطفاء الضوء الساطع ظهرت كمية كبيرة من الدخان بدأت تهبط "على شكل دوائر". ويشير آخرون إلى أنها "موجات ضبابية" على شكل دوائر تكونت بعد اختفاء الجسم.



ولم تستبعد وسائل الإعلام أن يكون الجسم الغامض الذي شوهد في السماء، مرتبطًا بإطلاق صاروخ توبول الباليستي العابر للقارات والذي وفقًا لبيان وزارة الدفاع الروسية، أطلق من ميدان في مقاطعة أستراخان في وقت سابق من يوم 28 نوفمبر وأصاب هدفًا في ميدان بكازاخستان.