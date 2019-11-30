ربع مليون جنيه.. برلماني يطالب بتغريم من يقوم بتزويج الأطفال

طالب خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، بضرورة توقيع غرامة 100 ألف جنيه على من يقوم بتزويج الأطفال القصر وتوقيع غرامة ربع مليون جنيه على من يقوم بتزويج الأطفال القصر ذوي الاحتياجات الخاصة.



وقال النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن التوجه العالمي الآن هو الحد من انتشار العقوبات السالبة للحرية، لافتًا إلى أن توقيع هذه الغرامات المالية ستحد بشكل كبير من ظاهرة زواج الأطفال وليس العقوبات السجن وغيرها لان عقوبات السجن تؤدي إلى هدم كيان الاسرة وتشريدهم.



يأتى ذلك بعد أن كشف النائب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان عن أنه تقدم بتعديل على قانون الإجراءات الجنائية، بهدف الحد من زيادة نسبة الطلاق التى انتشرت خلال الفترة الأخيرة فى المجتمع المصرى.



وأشار السيد حجازى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه اقترح فى تعديل القانون أن يتم توقيع عقوبة الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل ولى أمر يقوم بتزويج ابنته القاصر دون السن القانونية.



وكان قد شهدت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مطالبات بضرورة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية خلال دور الانعقاد الخامس،خاصة أنه تم الانتهاء من مناقشته باللجنة في مارس 2018، والمنظومة القضائية في حاجة إليها، خاصة فيما يتعلق باستئناف الجنايات الذي من شأنه أن يساعد في تحقيق العدالة الناجزة، في ظل إعلان الحكومة ممثلة في وزارة العدل استعدادها الكامل لتطبيق استئناف الجنايات علي مستوى الأماكن والمستشارين.



وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من نظر هذا القانون منذ مارس 2018، ووفق اللائحة إذا تمت الرؤية في نظره بدور الانعقاد الحالي لابد أن يعاد مرة أخري للجنة خاصة أنه تمت مناقشته في دور انعقاد آخر.



وأكد أبو شقة فى تصريحات له أن اللجنة قامت بدورها، وعلي استعداد لاستكمال نظر النواحي الإجرائية الخاصة به من أجل أن يكون أمام المجلس وإقراره بدور الانعقاد الخامس.