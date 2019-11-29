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حوادث

خطايا آباء يتحملها صغار أبرياء.. انتشار ظاهرة الأطفال اللقطاء فى قنا.. تفاصيل

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 11:58 م
طفل لقيط
طفل لقيط
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يوسف رجب
ظاهرة غريبة باتت تشهدها محافظة قنا بشكل متكرر فى عدد من مدنها فى الفترة الأخيرة، وهى العثور على أطفال لقطاء حديثى الولادة أمام ابواب المساجد والزراعات حتى أصبح الأمر عادة أسبوعية يتحمل تبعاتها الأولى أقسام الشرطة وحضانات المستشفيات إلى أن يتم إيداعهم فى الأماكن المخصصة لهم.

الأخطاء التى يرتكبها آباء منحلون بعيدًا عن الضوابط الشرعية والأخلاقية يتحمل نتيجتها فى المستقبل أطفال ابرياء لا ذنب لهم فى خطأ ارتكبه أب و أم قد لا تربطهما إلا غريزة حيوانية فى معظم الأحوال.

صباح اليوم الجمعه عثر على طفل بمنطقة زراعات فى مركز قوص بعد ولادته بساعات، وتم إخطار أجهزة الأمن التى أودعت الطفل بحضانة مستشفى قوص المركزى، لحين صدور قرار من النيابه بحقه، وفى نفس اليوم أكد مواطنون عثورهم على طفل أمام مسجد بمنطقة الشئون بمدينة قنا وتم إخطار أجهزة الأمن لتقوم بدورها حيال الواقعه.

الواقعتان ليستا الأوليان وربما لن تكونا الأخيرتين، فمنذ أيام قليلة عثر على طفل رضيع بضريح سيدى عبدالرحيم القنائى بعد أداء صلاة الجمعة ، وهى واقعة تكررت منذ عام مضى فى نفس المكان حيث فوجئت دورية شرطة بوجود طفل ملقى أمام بوابة المسجد أثناء أداء صلاة الجمعه.

وفى أغسطس الماضى عثر أيضًا عدد من المصلين عقب خروجهم من أداء صلاة الجمعه بمدينة قوص على طفل رضيع أمام السلخانه لكنه كان جثة هامدة، فتم إخطار أجهزة الأمن التى تولت التحقيق فى الواقعه، ولم تفلح الجهود الأمنية فى الوصول إلى هوية الطفل.

فى مدينة نجع حمادى، تكرر الأمر أكثر من مرة وهو ما يجعل دور الرعاية تتحمل فوق طاقتها، لكن كان من أسوأ هذه وقائع، هى عثور عامل نظافة على طفل حديث الولادة ملفوفًا بقطعة قماش داخل " صندوق قمامة " بمدينة نجع حمادى وتم إيداعه وقتها قسم الحضانات بمستشفى نجع حمادى العام.
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