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رياضة

يمكننا اللعب بدونه.. أول رد من كلوب على إصابة فابينيو

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 04:35 م
فابينيو لاعب ليفربول
فابينيو لاعب ليفربول
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محمد السعيد
علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على غياب فابينيو عن صفوف الفريق، حتى نهاية العام.

وكان فابينيو تعرض لإصابة قوية في أربطة الكاحل، خلال مواجهة نابولي الأخيرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 -1.

وقال يورجن كلوب في تصريحات: "إنها حقا أخبار سيئة ليس هناك شيئا لقوله، إصابة فابينيو تسببت في قلقي عقب مباراة نابولي".

وأضاف كلوب: "لدينا الحلول والبدائل لتعويض فابينيو في منتصف الملعب، يمكننا اللعب بدونه، علينا أن نتعامل مع الأمر بواقعية".

وشارك فابينيو مع ليفربول في 11 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم سجل خلالها هدفا، وصنع آخر.

ويستعد ليفربول لمواجهة برايتون، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.
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