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محافظات

يسرقون سيارة شقيقهما.. تفاصيل ضبط عصابة عاطلين في بني سويف

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 04:35 م
ضبط عصابة
ضبط عصابة
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محمد عبد الحليم
اتهم عاطل مقيم قرية العووانة بمركز إهناسيا غرب بني سويف، 2 من أشقائه، بسرقة سيارته المنتهي ترخيصها، من أمام منزله بالقرية، وضبطت قوات الشرطة المتهمين، حيث أقرا بوجود خلافات مالية بينهم.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف مدير أمن بني سويف، إخطارا من مدير إدارة المرور، بحضور "وليد.م.م" 36 عام، عاطل، مقيم قرية العواونة بمركز اهناسيا، لاتهام أشقائه وهم: "محمود" 25 عاما، عاطل، و"يوسف" 20 عاما، عاطل، مقيمان قرية العووانة، بسرقة السيارة خاصته رقم 30170 نقل بني سويف، ماركة داتسون، فضي اللون منتهية التراخيص من عام 2013، من أمام منزله.

وتبين طلب مالك السيارة استخراج استعلام امني عن السيارة من الإدارة ليتمكن من تحرير المحضر اللازم.

كما تبين من التحريات ضبط المتهمان، وبمواجهتهما، إعترفا بصحتها، وبررا ارتكابهما الواقعة لوجود خلافات عائلية ومالية بينهم، وأرشدا عن السيارة وتم ضبطها.

وتحرر المحضر رقم 3586 إداري مركز شرطة إهناسيا.
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