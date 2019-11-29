ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جماهير الزمالك عن لقاء الأهلي والنجم الساحلي: نتمنى الفوز للفريق المصري.. فيديو

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 05:57 م
صدى البلد
Advertisements
محمد هاني - عدسة : علي الخشاب
يحل الأهلي ضيفا على النجم الساحلي في ملعب رادس بتمام الساعة التاسعة مساءً، في افتتاح مباريات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، في ظل توهج على مستوى النتائج والأداء.

استطلعت عدسة صدى البلد، آراء الجماهير المصرية (معظمهم من مشجعي الزمالك)، حول اللقاء المرتقب بين الأهلي والنجم الساحلي , وجاءت بعض التعليقات كالآتي: _

مجدي عبد السلام: "أنا من جماهير الزمالك وبتمنى فوز الأهلي بهدفين مقابل لاشيء.. الأهلي في حالة توهج في الفترة الحالية ومن الطبيعي الفوز باللقب.. الأهلي أحسن من الزمالك في الفترة الحالية وبصراحة الأحق".

وليد حسام: "الأهلي أفضل من النجم في الوقت الحالي وهو الأحق بالفوز باللقاء".. وقال ضاحكًا: "أنا زمالكاوي".

يسرى حسين: "أتوقع فوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدرب الأهلي السابق يقترب من تدريب النجم الساحلي

النجم الساحلي يكشف لـ صدى البلد حقيقة التعاقد مع جاريدو .. والإسباني يرفض التعقيب

جماهير الزمالك زعلانة| تطالب برحيل ميتشو بعد تراجع النتائج.. فيديو

الأهلى أمام النجم الساحلي | تاريخ مبشر للأحمر ورغبة فى الثأر من ملعب رادس

500 مشجع لمؤازرة الأهلي في مباراة النجم.. والدخول بجواز السفر

النجم يكشف عدد اللاعبين الغائبين عن مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

من أقسم بالله ما ولادي إلى هتجنن مش صوري.. النجوم يكذبون أم يتجملون

لا ترميه بعد اليوم.. قشر البرتقال يحميك من مرض خطير

بعد فضيحة سد النهضة.. السلطات الإثيوبية تحاكم فاسدين .. تفاصيل

يحيى يوسف: جاهزون بقوة للقاء الزمالك

حكم ترك صلاة الجمعة.. الأزهر يحذر من العقوبة ويوضح أعذار تسقطها

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصميم غير تقليدي.. بوسي شلبي تتألق على السجادة الحمراء

ادعوا له .. تدهور الحالة الصحية لـ محمد فؤاد ونقله إلى المستشفى

عاشق للحضارة المصرية .. رحلة رئيس المجر وأسرته من الهرم إلى سقارة