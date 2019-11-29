جماهير الزمالك عن لقاء الأهلي والنجم الساحلي: نتمنى الفوز للفريق المصري.. فيديو

يحل الأهلي ضيفا على النجم الساحلي في ملعب رادس بتمام الساعة التاسعة مساءً، في افتتاح مباريات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، في ظل توهج على مستوى النتائج والأداء.



استطلعت عدسة صدى البلد، آراء الجماهير المصرية (معظمهم من مشجعي الزمالك)، حول اللقاء المرتقب بين الأهلي والنجم الساحلي , وجاءت بعض التعليقات كالآتي: _



مجدي عبد السلام: "أنا من جماهير الزمالك وبتمنى فوز الأهلي بهدفين مقابل لاشيء.. الأهلي في حالة توهج في الفترة الحالية ومن الطبيعي الفوز باللقب.. الأهلي أحسن من الزمالك في الفترة الحالية وبصراحة الأحق".



وليد حسام: "الأهلي أفضل من النجم في الوقت الحالي وهو الأحق بالفوز باللقاء".. وقال ضاحكًا: "أنا زمالكاوي".



يسرى حسين: "أتوقع فوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف".