إعادة التأهيل الرئوي.. تعرف على أسباب وعلاج ضيق التنفس

يعاني معظم الأفراد من ضيق في التنفس نتيجة العديد من العوامل منها: الحمل الزائد، نوبة الذعر، الربو، وعندما يكون الشخص مصابًا بهذه الحالة، يكون التنفس سريعًا وغير مريح بجانب شعوره بالاختناق.



أعراض ضيق التنفس:

- ضيق في صدرك

-خفقان القلب

- السعال



وكشف موقع boldsky، عن علاج ضيق التنفس:



- النظام الغذائي وممارسة الرياضة: يمكن أن تكون السمنة وضعف اللياقة البدنية السبب الرئيسي لضيق التنفس لذلك يجب تناول وجبات صحية وممارسة الرياضة بشكل متكرر أمرًا ضروريًا للغاية.



- إعادة التأهيل الرئوي: تحتاج مشاكل الرئة إلى رعاية طبيب قليل من الناس قد يحتاجون إلى أكسجين لمنع من الشعور بضيق التنفس.

