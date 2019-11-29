إعادة التأهيل الرئوي.. تعرف على أسباب وعلاج ضيق التنفس

يعاني معظم الأفراد من ضيق في التنفس نتيجة العديد من العوامل منها: الحمل الزائد، نوبة الذعر، الربو، وعندما يكون الشخص مصابًا بهذه الحالة، يكون التنفس سريعًا وغير مريح بجانب شعوره بالاختناق.
أعراض ضيق التنفس:
- ضيق في صدرك
-خفقان القلب
- السعال
وكشف موقع boldsky، عن علاج ضيق التنفس:
- النظام الغذائي وممارسة الرياضة: يمكن أن تكون السمنة وضعف اللياقة البدنية السبب الرئيسي لضيق التنفس لذلك يجب تناول وجبات صحية وممارسة الرياضة بشكل متكرر أمرًا ضروريًا للغاية.
- إعادة التأهيل الرئوي: تحتاج مشاكل الرئة إلى رعاية طبيب قليل من الناس قد يحتاجون إلى أكسجين لمنع من الشعور بضيق التنفس.
أعراض ضيق التنفس:
- ضيق في صدرك
-خفقان القلب
- السعال
وكشف موقع boldsky، عن علاج ضيق التنفس:
- النظام الغذائي وممارسة الرياضة: يمكن أن تكون السمنة وضعف اللياقة البدنية السبب الرئيسي لضيق التنفس لذلك يجب تناول وجبات صحية وممارسة الرياضة بشكل متكرر أمرًا ضروريًا للغاية.
- إعادة التأهيل الرئوي: تحتاج مشاكل الرئة إلى رعاية طبيب قليل من الناس قد يحتاجون إلى أكسجين لمنع من الشعور بضيق التنفس.