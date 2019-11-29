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مرأة

إعادة التأهيل الرئوي.. تعرف على أسباب وعلاج ضيق التنفس

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 04:27 م
ضيق التنفس
ضيق التنفس
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آلاء حسن
يعاني معظم الأفراد من ضيق في التنفس نتيجة العديد من العوامل منها: الحمل الزائد، نوبة الذعر، الربو، وعندما يكون الشخص مصابًا بهذه الحالة، يكون التنفس سريعًا وغير مريح بجانب شعوره بالاختناق.

أعراض ضيق التنفس:
- ضيق في صدرك
-خفقان القلب
- السعال

وكشف موقع boldsky، عن علاج ضيق التنفس:

- النظام الغذائي وممارسة الرياضة: يمكن أن تكون السمنة وضعف اللياقة البدنية السبب الرئيسي لضيق التنفس لذلك يجب تناول وجبات صحية وممارسة الرياضة بشكل متكرر أمرًا ضروريًا للغاية.

- إعادة التأهيل الرئوي: تحتاج مشاكل الرئة إلى رعاية طبيب قليل من الناس قد يحتاجون إلى أكسجين لمنع من الشعور بضيق التنفس.
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