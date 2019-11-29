احتفالات فى بغداد بعد اعتزام عبد المهدى الاستقالة | شاهد

عرضت فضائية إكسترا نيوز لقطات حية لاحتفالات في بغداد بعد اعتزام رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي تقديم استقالته.



وقد ورد منذ قليل خبر عاجل مفاده تصريح لرئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدي أعلن خلاله تقديم كتاب رسمي لمجلس النواب العراقى بطلب الاستقالة .



يذكر أن خلية الإعلام الأمني العراقية قد أعلنت أمس الخميس أن رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، وجّه بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة المستشار العسكري للتحقيق بأحداث أمس في محافظتي ذي قار والنجف الأشرف"، والتي رافقها أعمال عنف وسقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية.