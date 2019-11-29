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منوعات

مشهد مؤثر | طفل مصاب بالشلل الدماغي يخطو أولى خطواته بعد جراحة دقيقة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:06 م
صدى البلد
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هدير علاء
نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو مؤثر يرصد اللحظة التي استطاع فيها طفل عمره أربعة أعوام مصاب بالشلل الدماغي أن يخطو أولى خطواته مستعينًا في ذلك بجهاز خاص للمشي، وذلك بعد أن تمكن والداه من توفير مبلغ 10 آلاف جنيه إسترليني من أجل إخضاعه لعملية جراحية دقيقة.

وأفادت الصحيفة بأنه قد تم تشخيص إصابة الطفل "بلو جرينوود"، وهو من مدينة "ليستر" في إنجلترا، بالشلل الدماغي عندما كان عمره أربعة أشهر، وكان الطفل يواجه صعوبة حتى في رفع رأسه نظرًا لأن عضلاته كانت ضعيفة للغاية؛ وتم إخبار والديه بأنه سيظل على كرسي متحرك لبقية حياته.

لكن والدة الطفل "رييل تشابل" ووالده "ديل جرينوود" كانا مصرين على مساعدته على التغلب على إعاقته، وتمكنا بالفعل من جمع مبلغ كاف من أجل إخضاعه لعملية جراحية خاصة لإصلاح الأعصاب التالفة في العمود الفقري، وبالفعل خضع الطفل للجراحة في أحد المستشفيات بمدينة "نوتنجهام" في شهر يونيو من العام الجاري.

وبعد خمسة أشهر من العلاج الطبيعي عقب العملية الجراحية، استطاع "بلو" أن يخطو أولى خطواته في وقت سابق من الشهر الجاري، وقام والداه بتصوير رد فعله، الذي كان مؤثرًا حقًا، حيث بدت علامات السعادة والبهجة على وجه الصغير.

ونقلت "ديلي ميل" عن والدة الصبي قولها إن اللحظة التي استطاع فيها طفلها أن يخطو أولى خطواته كانت أكثر لحظة مؤثرة في حياتها، مشيرة إلى أن العائلة أقامت احتفالًا بهذه المناسبة، خاصة وأن الأطباء كانوا قد قالوا في البداية إن طفلها لن يتمكن من السير أبدًا بسبب حالته، حتى إذا خضع لعملية جراحية، لكن لحسن الحظ فقد تمكن من تحدي توقعات الأطباء.


مشهد مؤثر | طفل مصاب بالشلل الدماغي يخطو أولى خطواته بعد جراحة دقيقة
مشهد مؤثر | طفل مصاب بالشلل الدماغي يخطو أولى خطواته بعد جراحة دقيقة
مشهد مؤثر | طفل مصاب بالشلل الدماغي يخطو أولى خطواته بعد جراحة دقيقة
مشهد مؤثر | طفل مصاب بالشلل الدماغي يخطو أولى خطواته بعد جراحة دقيقة
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