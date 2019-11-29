رئيس اتحاد رواد الأعمال العرب يدشن صندوق دعم البحث العلمي.. ويؤكد: مصر تنفذ أكبر مشروع تاريخي في السياحة الأثرية.. والمشاركون: الرئيس السيسي أدرك أهمية الشباب في بناء الأمة

المهندس أحمد إبراهيم:

إطلاق مشروعات لصالح الشباب من بينها خطة استصلاح الـ100 فدان

المنتدى يهدف لبحث معوقات الاقتصاد مع عرض حلول مبتكرة

عدة برامج تدريبية متخصصة للشباب تجوب محافظات مصر



والمشاركون :

مصر قطعت شوطا كبيرا في سبيل تعميق التعاون الاقتصاد

واستطاعت العبور من النفق المظلم بقيادة مخلصة لرئيسها عبد الفتاح السيسي



أعلن المهندس أحمد إبراهيم، رئيس اتحاد رواد الأعمال العرب، تدشين صندوق دعم البحث العلمي، على أن يتم تخصيص 20% من دخل الاتحاد لصالح الصندوق، بالإضافة إلى تدشين أول مكتبة الكترونية للاتحاد لدعم الأبحاث باعتباره المفتاح الرئيسي لنجاح برامج التنمية والتحديث الاقتصادي.



جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات المنتدى الدولي الإقليمي بالإسكندرية لاتحاد رواد الأعمال العرب، وفاعليات جدول أعمال منتدى قمة مجموعة الثمانية AFG8-SUMMIT، في دورتها العمومية على المستوى الاستثماري، تحت رعاية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومشروع 2030 برئاسة الدكتورة غادة خليل رئيس المشروع بالوزارة، ومشاركة سفراء ودبلوماسيين ووفود عربية وأفريقية.



وأضاف:إن مصر تنفذ أكبر مشروع تاريخي في مجال السياحة الأثرية من خلال إنشاء المتحف الكبير بالهرم بالإضافة إلى عدد كبير من المشروعات الاستثمارية الاخرى في كافة المجالات.



وأعلن إطلاق مشروعات لصالح الشباب من بينها خطة استصلاح الـ100 الفدان والتي بدأت بزراعة 10 أفدنة بمحافظة البحيرة، وإطلاق مشروع الاستثمار الدواجن بمحافظة المنوفية، ضمن خطة المشروعات التي يدشنها الاتحاد تماشيا مع سياسة الدولة وإعلان التشريعات والأجندة الاستثمارية اتحاد رواد الأعمال العرب 2022.



وأضاف إبراهيم، أن المنتدى يهدف لبحث معوقات الاقتصاد مع عرض حلول مبتكرة وربطها بريادة الأعمال والعمل على استثمار الشباب لرسم خريطة اقتصادية جادة لتنفيذها بالوطن العربي وعرض التحديات الرئيسية المطروحة على طاولة الاستثمار العربي المشترك والأبعاد الاستثمارية والرؤية واستراتيجية اتحاد رواد الأعمال العرب خلال 2020-2021.



ولفت إبراهيم، إلى أن الاتحاد، يحرص على طرح عدة برامج تدريبية متخصصة للشباب ضمن المسئولية الاجتماعية للاتحاد والتي تجوب محافظات مصر، مشددًا على أهمية تطوير وتدريب الشباب والكوادر الوظيفية وتأهيلها لسوق العمل مساندةً لدور الدولة المصرية وتجسيدا لرؤية الدولة 2030 والتي يتبناها رئيس الجمهورية.



وثمن المشاركون في مؤتمر رواد الأعمال العرب، بخطة الإصلاح الاقتصادية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعتمد على النهوض الاقتصادي مع التعمير والبناء والنهوض العلمي والرعاية الطبية.



وقال المهندس ياسر شحاتة، عضو مؤسس بالاتحاد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدرك أهمية الشباب في بناء الأمة فهم الكنز الحقيقي لأى دولة، لافتًا إلى انه يعمل على اعادة بناء شبابها لتحقيق هذا النهوض الاقتصادي للحق بركب التطورات الاقتصادية العالمية والتي تعتمد على العنصر البشري.



وأضاف، خلال المؤتمر: "ان لم تحسن الدولة تأهيل الشباب فسوف تتحول هذه الكتلة إلى عبء على الاقتصاد المصري، فسعت الدولة لترسيخ المفاهيم الحديثة مثل التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة والتحول الرقمي".



واشار إلى ان مصر قطعت شوط كبير في سبيل تعميق التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات الاستثمارية والتنموية، فجاءت توجيهات الرئيس السيسي ببذل كافة الجهود لتسريع وتيرة التعاون بين مصر وأشقائها العرب، فكانت رؤيته نحو البناء والتنمية المستدامة لتوسيع حجم الاقتصادي.



وأكد على ضرورة محاربة الفساد والاهتمام بالعنصر البشري لتكون من ضمن الأهداف والتوجه نحو التنمية ما جعل مصر لاعبا فاعلًا في المنطقة وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات والتخطيط المستقبلي لذلك، حيث قامت بتنفيذ برنامجًا يهدف لتحقيق معدلات مرتفعة لتنمية اقتصادية واجتماعية فحققت نمو اقتصادى ليسجل 5،6٪ مدفوعا باستثمارات القطاع الخاص.



وقال المستشار محمد بهلول، من دولة الجزائر، اننا نسعى لتحقيق اقصى مفاهيم السلام العالمي وعدم وجود عنف فى العالم، فيومًا بعد يوم تتعدد مشكلات البلدان العربية والافريقية، وارتفعت معدلات النزوح فوصلت لـ60 بالدول النامية و83٪ بالدول التى تشهد أزمات سياسية.



وشدد على ضرورة ايجاد حلول ايجابية لمواجهة كافة الازمات، منوهًا ان مصر استطاعت العبور من النفق المظلم بقيادة مخلصة لرئيسها عبد الفتاح السيسي، ونأمل فى وطن عربي موحد يقوده تنمية موسعة واستثمارات ترفع الشأن العربي.