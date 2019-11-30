8 أشياء عليك التفكير فيها عند شراء غلاف موبايلك.. صور

عادة ما تزداد حيرة الأشخاص مع ظهور هواتف جديدة، وإطلاق الشركات أجهزة تحتوي على مزايا رائعة، ومع ظهور هاتفي iPhone 11 Pro أو iPhone 11 Pro Max الخاصة بشركة "أبل"، نقدم لكم دليل شامل لشراء أفضل غطاء "Cover" يناسب هذين الهواتف، خاصة أن مواصفاتهما تتشابه تقريبا.



-أفضل حماية

اختر لهاتفك غلافا قويا، مزود بطبقة تحميه من الخدش، والصدمات والسقوط من على مسافات بعيدة، ما يوفر لك راحة البال الحقيقية حيث لا تخشى سقوطه، على الأرض أو في الماء.



ولهاتف iPhone 11 Pro، غلافا فيه تلك المواصفات التي أشرنا إليها سابقا، كما أنه مزود بحواف كبيرة علوية وسفلية، لحمايته بشكل كبير، وسعره يقدر بـ 39.99 دولار لـ iPhone 11 Pro، و47.99 دولار لهاتف iPhone 11 Pro Max.



-أن يكون شفافا

الغلاف اللامع أو الشفاف من الأغلفة المميزة التي عليك أن تشتريها، لأنها ستجعلك ترى زجاج هاتفك وظهره بشكل واضح، لكن لا بد من اختياره ذو شفافية عالية لا يتحول للون الأصفر، كما لا بد ألا يجعل هاتفك ينزلق بسرعة ويجعلك تخشى سقوطه منه، ومن أبرز هذه الأغلفة Apple iPhone 11 Pro Clear Case.



- صديق للبيئة

تعد شركة Tech21 إحدى العلامات التجارية العالمية المختصة في مجال حماية الهاتف، والتي ساعدت هذه الشركة في صنع "Cover" سمكه 8 أقدام، ومصنوع من مواد نباتية بدرجة 40 %، لذلك ليس لها مشاكل بيئية على المدى الطويل.



كما يعد غلافها، رفيعا وجذابا ويأتي بمجموعة من الألوان منها الأصفر الكناري المميز، كما أنه يحتوي على تقنية مكافحة الميكروبات لضمان نظافته.



- ذو جودة عالية

يتميز غطاء Lucrin السويسري، بكونه رائع المظهر وذو جودة عالية، وهو الذي يبحث عنه معظم الأشخاص الذين يريدون " Cover" ذو خامة عالية ولا يخدش بسرعة.



-غلاف ذو سمك رفيع للغاية

يحاول الكثيرون البحث عن غلاف لهواتفهم يكون ذو سمك رفيع وخفيف للغاية، لعدم الشعور به، وتعد أغلفة Peel Peel ذات اللون الأبيض أو الشفاف اللامع من الأغلفة المفضلة لكي تختارها، لأن سمكها رقيق جدا، لكنها تحمي هاتفك بشكل كبير من الخدش والإصابات.



-غلاف يحتوي على جيب لبطاقاتك

إذا كنت من الذين يحبون الاحتفاظ بالأوراق المهمة في cover هاتفك، عليك شراء غلاف Mujjo، الذي يحتوي على هذه الميزة الرائعة، فهو يحتوي على جيب خاص في الخلف لحفظ بطاقاتك والأوراق المهمة الخاصة بك، كما أن جلده سميك وقوي ويأتي بألوان جذابة تجعلك تتهاتف على شراؤه فورا، لأنه عملي للغاية.



-أفضل غلاف مزدوج

قامت شركة أبل بصنع غطاء مزدوج مخصص لهاتفيها iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max، بلونين أسود وأرجواني مميزين، يحتوي الجزء الداخلي منه على بطانة مصنوعة من الألياف المجهرية للحفاظ على جهازك من الخدوش، كما يحتوي على جيوب داخلية واسعة بما يكفي لوضع بطاقاتك داخلها. وبرغم أن الكافر ملمسه ناعم لكنه قوية بما يكفي.



- أفضل الأغطية المزدوجة بأسعار معقولة

يعد غطاء العلامة التجارية البريطانية Snakehive، من أفضل الأغطية المزدوجة، التي تتميز بالمحافظة على أمان هاتفك وجعله ليس معرضا للصدمات، كما أنه مميز في سعره، فيمكنك شراؤه بـ 36.99 دولار فقط.