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برلمان

برلماني: حركة المحافظين الأخيرة مؤشر جيد لدمج الشباب في العمل السياسي

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:51 ص
صدى البلد
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حسن رضوان
أشاد النائب خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحركة المحافظين الأخيرة، التي شهدت وجوهًا شابة، وتعيين نواب للمحافظين جميعهم من الشباب، وهذا مؤشر جيد نحو تمكين الشباب ودمجهم في العمل السياسي.

وقال النائب خالد خنفي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن السياسة الجديدة التي اتبعتها القيادة السياسية من دمج الشباب للمشاركة في السلطة التنفيذية، بادرة طيبة، ومن المتوقع أن يتقلدوا مناصب تنفيذية أعلى فيما بعد، لاسيما أنهم نجحوا في الحصول على ثقة الحكومة خلال الفترة الماضية.

وأشار النائب إبراهيم نظير، إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية في الدولة، باختيار المسئولين السياسيين ذوي الخبرة العلمية واتباع سياسة الباب المفتوح للمسئول والنزول إلى الشارع للوقوف على مطالب الجماهير.

وتابع "دمج الشباب في السلطة التنفيذية، أمر يحسب للقيادة السياسية والحكومة، فلأول مرة يكون هناك تمكين بهذه الصورة للشباب من المناصب التنفيذية".


وشهدت اختيارات القيادة السياسية لـ نواب المحافظين الجدد تفضيل شباب تتراوح أعمارهم بين 29 و 32 عاما ليقودوا حقبة جديدة من تطوير إدارة المحليات.
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