تعرف على تفاصيل حفل تامر حسني المقبل

أعلن الفنان تامر حسني عن موعد ومكان حفله المقبل، وذلك من خلال فيديو يروج فيه للحفل نشره علي حسابه الشخصي عبر موقع "إنستجرام".



وعلَّق تامر حسني علي الفيديو قائلا: "بمناسبة العيد الوطني الـ 48 لدولة الإمارات هستناكوا ان شاء الله الجمعة 6/12 في مارينا مول ابو ظبي الساعة 7 هيكون اول جاليري خيري خاص بأعمالي الفنية تامر حسني.



وينتظر تامر حسني الآن عرض فيلمه "الفلوس" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.



فيلم "الفلوس" كان يحمل اسم "كل سنة وأنت طيب" طوال فترة التصوير وتم تغييره مع طرح البرومو الأول، بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، وآخرون إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.



