48 ألف عقار مخالف.. تعرف على 4 ملفات تنتظر محافظ الإسكندرية الجديد

ينتظر اللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية الجديد عددا من الملفات الهامة التي طالما أرقت السكندريين على مدار السنوات الماضية وفشل المحافظين المتتابعين على المدينة الساحلية في إيجاد حلول حقيقية لها، وهي أزمات الصرف الصحي، والعقارات المخالفة والأخرى الآيلة للسقوط، والتكدس المروري.





من جانبها تستعرض "صدى البلد"، خلال السطور المقبلة، أبرز الملفات التي ستكون على مائدة المحافظ الجديد لعروس البحر بحثا عن حل جذري لها.





أزمة البناء المخالف

أول وأهم الملفات التي تبحث عن حلول جذرية لها هي أزمة العقارات المخالفة حيث شهدت المدينة خلال السنوات الأخيرة بناء عدد ضخم من العقارات المخالفة والتي بلغت وفق احصائيات رسمية 48 ألفا و 600 عقار مخالف بنى فى الفترة من 2006 و حتى 2017 و صدر لها 139 ألف قرار إزالة.





جاء حي العجمى الأعلى فى مخالفات البناء يليه حى المنتزة أول ثم حى غرب ثم حى الجمرك، بينما جاءت 2011 هى السنة الأعلى من حيث انتشار الظاهرة بسبب الظروف الأمنية التى مرت بها البلاد فى أعقاب ثورة 25 يناير.





العقارات الآيلة للسقوط

ولا يكاد يمر يوما وأخر إلا وتتساقط أجزاء من عقار أو ينهار أخر بشكل كامل في أحد أحياء الإسكندرية القديمة نتيجة لعوامل الزمن وغياب الصيانة والترميم.





وتتركز خريطة العقارات الآيلة للسقوط في الأحياء القديمة، وهي على سبيل المثال لا الحصر "أبو قير" بحى المنتزه ثان، و"بحرى والسيالة والعطارين واللبان" بحى الجمرك، و"كرموز ومينا البصل" بحى غرب، و"كليوباترا وزنانيرى" بحى شرق.





ورغم عدم وجود إحصائية دقيقة للعقارات الآيلة للسقوط، إلا أنه وبحسب تصريحات للمحافظين المتتابعين فإن عددها يزيد على 5 آلاف عقار يقترب عمرها من الـ 100 عام.





الصرف الصحي

ويبقى ملف الصرف الصحي من الملفات الشائكة على مائدة "الشريف" حيث أنها من المشكلات المزمنة التي طالما ارقت المواطن السكندري وخهاصة في المناطق الفقيرة والنائية وتزيد حدتها مع موسم الأمطار.





وعلى "الشريف"، استكمال مشروعات الصرف الصحي بالإسكندرية، والتي تهدف إلى مواجهة السيول وأمطار الشتاء، وخاصة بالمناطق النائية، ومن بينها منطقة "أبو تلات" بالعجمى ومنطقة الفلكي وريف المنتزة.





أزمة المرور