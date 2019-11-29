ألف سلامة يا أستاذ الأساتذة | تامر حسني يساند محمد فؤاد في أزمته الصحية

نشر الفنان تامر حسني صورة على حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" من خلال خاصية "استوري" لمحمد فؤاد وهو داخل أحد المستشفيات بعد أن تعرض لأزمة صحية حادة.



وعلق على الصورة قائلا: "مليون سلامة عليك يا أستاذ الأستاذة يارب تقوم بالسلامة لكل اهل بيتك و جمهورك".



من جهة أخرى، أعلنت شركة "قنوات" للتوزيع الرقمي، تنازلها عن الجنحة المحررة ضد شقيق الفنان محمد فؤاد.



وكلفت شركة "قنوات" محاميها المستشار نزيه علي مسعود بالتصالح عن الشق الجنائي في القضية المرفوعة ضد وجدي فؤاد عبدالحميد شقيق الفنان محمد فؤاد بسبب النزاع علي ألبوم غنائي للفنان محمد فؤاد، وذلك في القضية رقم 70936 لسنة 2018 و المستأنفة تحت رقم 4044 لسنة 2019 جنح مستأنف مدينة نصر.



وقضت المحكمة برئاسة المستشار كمال مسعود وأمانة سر محمد على وإيهاب صبحى بجلسة 23 /10 /2019 بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.



وأبدت شركة "قنوات" أسفها عن وصول الخلاف إلى ساحات المحاكم، حيث أن كلا الطرفين يحمل الود والاحترام للطرف الآخر ولقيمة الفنان محمد فؤاد لدي الشركة ولدي محبيه في الوطن العربي.

