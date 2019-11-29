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فن

شاهد.. إنجي المقدم تكشف سر قبولها المشاركة في فيلم باب معزول

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:09 م
إنجي المقدم
إنجي المقدم
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قسم الفن
كشفت الفنانة إنجي المقدم سر موافقتها على المشاركة في في الفيلم الروائي القصير "باب معزول" وذلك من خلال لقائها في برنامج "ارب وود".

وقالت إنجي المقدم من خلال اللقاء: "أنا أول مرة أشارك في فيلم زي دا لأن دا من نوعية الأفلام اللي خارج الصندوق وأنا عملت الفيلم دا لمتعتي الشخصية".

بدأت الفنانة إنجي المقدم تصوير الفيلم القصير "باب معزول" والذي تشارك فى إنتاجه شركة Order Production للمنتج أحمد حسنى ومن بطولة الفنان الشاب أحمد عنان، إبراهيم غريب والفنانة الشابة سلمى طارق ومجموعة من النجوم الشباب منهم عمر شرقي وبسمة نبيل، وهو فيلم دراما تشويق يعتمد على قصص حقيقية لحالات من واقع إحصائيات معتمدة على مشكلات التفكك الأسري من خلال قصة درامية واحدة مدتها 45 دقيقة.

وقصة الفيلم الرئيسية لشاب مراهق يقع في حب سيدة أربعينية ولكن يتغير كل شيء في هذه العلاقة بسبب أسرار يكتشفها في النهاية.

الفيلم هو أول أفلام المخرج إسلام رزة الشهير بـ (إسلام ريزو) ومن تأليفه بمشاركة مدير التصوير جوزيف لويس وشارك في إنتاجه شركة أوردر برودكشن.

ويعتبر الفيلم هو أول بطولة لفيلم قصير للفنانة إنجي المقدم والتي بدأت التمثيل منذ عام 2006 من خلال المسلسل الكوميدي (أحمد اتجوز منى)، كما تبعته بمسلسلات أخرى منها: (لحظات حرجة، حرمت يا بابا، سي عمر وليلى أفندي، قلوب، هبة رجل الغراب) ومن اخر اعمالها مسلسل (حواديت الشانزليزيه).

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