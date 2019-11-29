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مرأة

لا ترميه بعد اليوم.. قشر البرتقال يحميك من مرض خطير

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:14 م
صدى البلد
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آلاء حسن
عندما نتناول برتقال نتجاهل قشره الثمين، الذي يحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي تساعد على تقليل الالتهاب، وتقليل خطر الإصابة بأمراض مختلفة.

ويحتوي قشر البرتقال على حمضيات على العديد من المواد الكيميائية النباتية التي تمنع الأمراض وتعالج تلف الحمض النووي، وتزيل المواد المسببة للسرطان من الجسم.

عرض موقع boldsky، الفوائد الصحية لقشر البرتقال:

منع السرطان
وجد الباحثون أن قشور الحمضيات لها خصائص مضادة للسرطان التي تمنع نمو ومحاربة الخلايا السرطانية، ويعمل على منع التسرطن من الانتشار إلى الأعضاء الأخرى ويقلل من قدرة الخلايا السرطانية على الحركة من خلال الدورة الدموية.

يدعم صحة القلب
يساعد قشر البرتقال في الحفاظ على الكوليسترول وضغط الدم.

يمنع قرحة المعدة
شرب الكحول الزائد والتدخين يؤدي إلى قرحة في المعدة وأظهرت دراسة أن استخراج قشر الحمضيات يمكن أن يقلل بشكل فعال قرحة المعدة.
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