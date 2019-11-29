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رياضة

إيقاف الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي مدى الحياة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:09 م
صدى البلد
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نور عادل
عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، ريكاردو تيكسيرا، رئيس الاتحاد البرازيلي السابق، بالإيقاف مدى الحياة، وتغريمه مليون فرنك سويسري (مليون دولار) بعد إدانته بالرشوة.

وتم التحقيق مع ريكاردو تيكسيرا، وهو زوج سابق لابنة جواو هافيلانج، الذي قاد الفيفا لفترة طويلة قبل وفاته، في قضايا تتعلق بعقود بث وتسويق مباريات، خلال الفترة بين 2006 و2012.

وأصدرت الغرفة القضائية التابعة للجنة القيم المستقلة بالـ"فيفا"، قرار الإيقاف مدى الحياة، بحيث يسري فورا على عضو اللجنة التنفيذية السابق بالاتحاد الدولي.

وقاد ريكاردو تيكسيرا، الاتحاد البرازيلي للعبة، في الفترة من 1989 إلى 2012، حيث فازت البرازيل بكأس العالم مرتين خلال تلك الفترة.

وغادر ريكاردو تيكسيرا، منصبه، وسط انتقادات، لاستعدادات البرازيل لكأس العالم 2014، التي استضافتها بلاده، إضافة إلى تحقيقات أجرتها الشرطة، بشأن تقارير عن تلقيه ملايين الدولارات في صورة رُشَى، من شركة للتسويق الرياضي.
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