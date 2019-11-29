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ثقافة

جامعة عين شمس تستضيف مؤتمر التفاعل الحضاري على أرض مصر

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:59 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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علاء المنياوي
تستضيف جامعة عين شمس يومي 9-10 ديسمبر المقبل مـؤتمـر"التفاعل الحضاري على أرض مصر خلال العصرين البطلمي والروماني:الخلفيات والمظاهر".

المؤتمر يأتي في إطار التعاون العلمي بين مركز الدراسات البردية بجامعة عين شمس وكلية الأثار جامعة القاهرة قسم الأثار اليونانية والرومانية،ويفتتحه د.خالد غريب رئيس قسم الأثار اليونانية الرومانية جامعة القاهرة.

ومن المقرر أن يلقي كلماته كل من مدير مركز الدراسات البردية بجامعة عين شمس وعميد كلية الاثار بجامعة القاهرة،ونائب رئيس جامعة عين شمس.

المؤتمر يضم 4 جلسات تناقش 31 بحثًا مقدم من الباحثين المشاركين،وبختام اليوم الأخير سوف تصدر عدة توصيات هامة فيما يخص الأثار والتراث اليوناني روماني في مصر.

ويتضمن اليوم الأول عددا من المحاضرات والجلسات النقاشية وعرض للأبحاث المشاركة في المؤتمر،ومنها"التزاوج المعماري والفني فى مدينة الإسكندرية بين الفن اليوناني الروماني والفن المصري"، "المناظر المصورة على النقبة الملكية في معابد العصرين اليوناني الروماني"، " الأرامل والمجتمع في مصر في العصريين اليوناني والروماني- دراسةوثائقية".

و"المناظر المصورة على النقبة الملكية في معابد العصرين اليوناني الروماني"، "فيلا البردي الإيطالية: لقاء حضاري"، "الـساعة المائية clepsydraمن مصر القديمة إلى أوروبا"، "الملك سيتي الأول كأسير للحرب فى عصر الرومان"، "كيبيلى: الأم العظمى فى الإسكندرية".
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