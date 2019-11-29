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برلمان

تحرك عاجل من البرلمان بسبب الحد الأدنى لأجور الجامعات

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:26 م
صدى البلد
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ماجدة بدوى
طالب النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور للجامعات التى لم تلتزم بتنفيذ القرار حتى الآن، وذلك لمواجهة أعباء الحياة، مشيرًا إلى أن تنفيذ القرار أمر ضرورى لا يحتمل أي تأخير.

وأوضح النائب محمد فؤاد، أن هناك عددا من الجامعات لم تطبق الحد الأدنى للأجور، على الرغم من إعلان رئيس الجمهورية عن زيادة الحد الأدنى للأجور في مارس الماضى، وصدور قرار برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، تخفيفًا عنهم خلال مسيرة الإصلاح التي تشهدها مصر حاليًا.

وأشار فؤاد، إلى إن وزارة المالية، أعلنت في 6 أكتوبر الماضى، عن أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، ومنشور آخر في 9 أكتوبر من نفس الشهر، أكدت خلاله إلى كل الوزارات بإحالة أي جهة في الدولة لم تطبق الحد الأدنى للأجور أو العلاوة والأجر المقطوع للمساءلة القانونية، مؤكدا، أنه بعض الجامعات لم تطبق القرار.
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