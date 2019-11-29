من عاري الظهر لـ المحتشم.. 7 فساتين مثيرة لـ رانيا يوسف بالقاهرة السينمائي | صور

ملكة التريند .. هكذا لقبت النجمة رانيا يوسف بعد نجاحها في خطف الأنظار بفساتينها الجريئة غير المتوقعة، وخاصة في فعاليات المهرجانات الكبرى.



وفي ختام مهرجان القاهرة السينمائي الذي انطلق ختام فعاليات دورته الـ 41 منذ قليل، ظهرت رانيا يوسف بفستان غير متوقع، فاختارت إطلالة محتشمة على عكس ما توقع جمهورها .



في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الأسبوع الماضي، أثارت رانيا يوسف الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب فستانها الأسود عاري الظهر، لتفاجئ جمهورها بهذه الإطلالة، إلا أنها اليوم في ختام المهرجان فاجأتهم أيضًا ولكن بفستان محتشم.



وخلال أيام المهرجان الماضية، ظهرت رانيا يوسف بالعديد من الفساتين والإطلالات المختلفة، منها الجريء ومنها الأنيق، لكنها بشكل عام اعتمدت على الظهور بلونين فقط وهما الأسود والأبيض.



واختارت رانيا يوسف عدة إطلالات بمهرجان القاهرة السينمائي من ماركة بالمان الشهيرة، أما اليوم فاختارت فستانا لامعا محتشما غير مكشوف تمامًا وسريعًا ما انتشرت صورها على الصفحات المختلفة على انستجرام وفيسبوك.