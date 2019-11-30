تاريخ متميز وعرض مبهر.. مدير متحف المنيل يكشف سر الطوابير الطويلة أمام القصر

قال الدكتور ولاء الدين بدوي مدير عام متحف قصر المنيل ان المتحف يشهد إقبالا كبيرا في الزيارة في ايام الدراسة وغيرها،إلا أنه في ايام الجمعة والسبت اسبوعيا يكون الاقبال كثيف وكبير جدا.



جاء ذلك بمناسبة الزيارات الكثيفة التي شهدها المتحف أمس الجمعة،حيث إصطفت طوابر الزوار أمام القصر لدخوله والإستمتاع بمختلف فنون الحضارة الإسلامية التي تمتلئ بها قاعاته وسراياته.



وتابع مدير عام المتحف:تأتينا رحلات سواء مدرسية او طلبة الجامعات او رحلات الاسرة المصرية من محافظات مصر المختلفة،وهذا للدور والاثر الكبير الذي يلعبه المتحف وادارته وجميع العاملين به.



الجهود التي تتم بقيادة د.ولاء الدين بدوي مدير عام المتحف علي مدار السنوات السابقة نجحت في جذب الزوار،وعمل تسويق متحفي علي اعلي مستوي ليكون متحفه من أكبر المتاحف زيارتا ودخلا في القاهرة بعد المتحف المصري بالتحرير.



بدوي كشف أن هذا النجاح الكبير نتيجة تكاتف جهود الإدارة مع جميع العاملين في المتحف من جميع الاقسام،مما أدي ليكون في مصاف المتاحف الكبري في مصر،خاصة أن مديره الشاب من أبرز المتخصصين في متاحف القصور في مصر.



وتابع:نفتخر بأننا نقدم نوعا مميزا من العرض المتحفي والحقبة التاريخية التي تتميز بالفخامة والرقي،حيث يعتبر متحف قصر المنيل منارة للعمارة والفنون الاسلامية وحاويا لحقب تاريخية هامة مرت علي تاريخ مصر.