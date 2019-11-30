ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

تاريخ متميز وعرض مبهر.. مدير متحف المنيل يكشف سر الطوابير الطويلة أمام القصر

السبت 30/نوفمبر/2019 - 12:20 ص
صدى البلد
Advertisements
علاء المنياوي
قال الدكتور ولاء الدين بدوي مدير عام متحف قصر المنيل ان المتحف يشهد إقبالا كبيرا في الزيارة في ايام الدراسة وغيرها،إلا أنه في ايام الجمعة والسبت اسبوعيا يكون الاقبال كثيف وكبير جدا.

جاء ذلك بمناسبة الزيارات الكثيفة التي شهدها المتحف أمس الجمعة،حيث إصطفت طوابر الزوار أمام القصر لدخوله والإستمتاع بمختلف فنون الحضارة الإسلامية التي تمتلئ بها قاعاته وسراياته.

وتابع مدير عام المتحف:تأتينا رحلات سواء مدرسية او طلبة الجامعات او رحلات الاسرة المصرية من محافظات مصر المختلفة،وهذا للدور والاثر الكبير الذي يلعبه المتحف وادارته وجميع العاملين به.

الجهود التي تتم بقيادة د.ولاء الدين بدوي مدير عام المتحف علي مدار السنوات السابقة نجحت في جذب الزوار،وعمل تسويق متحفي علي اعلي مستوي ليكون متحفه من أكبر المتاحف زيارتا ودخلا في القاهرة بعد المتحف المصري بالتحرير.

بدوي كشف أن هذا النجاح الكبير نتيجة تكاتف جهود الإدارة مع جميع العاملين في المتحف من جميع الاقسام،مما أدي ليكون في مصاف المتاحف الكبري في مصر،خاصة أن مديره الشاب من أبرز المتخصصين في متاحف القصور في مصر.

وتابع:نفتخر بأننا نقدم نوعا مميزا من العرض المتحفي والحقبة التاريخية التي تتميز بالفخامة والرقي،حيث يعتبر متحف قصر المنيل منارة للعمارة والفنون الاسلامية وحاويا لحقب تاريخية هامة مرت علي تاريخ مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس قطاع المتاحف يتفقد قصر المنيل.. ويشيد بجهود إدارته في جذب الزوار.. صور

تلاميذ وأطفال وفنانون.. طوابير الزوار أمام متحف المنيل لاستكشاف منارة القصور التاريخية.. صور

ترشيحاتنا

الدوري الإفريقي قيد الانتظار .. رضا عبدالعال: يضع شرطا لإقامته .. و مدرب تونسي يؤكد: كاف عقبة أمامه

فستان ريش.. لقاء الخميسي بإطلالة مميزة في ختام مهرجان القاهرة

مدير تعاقدات الأهلي يهاجم التحكيم الأفريقي في مباراة النجم الساحلي

بفستان أحمر جريء وماكياج جذاب | مي عمر تخطف الأنظار في ختام القاهرة السينمائي

طعنة في الرقبة | تشريح جثة ربة منزل عثر عليها مقتولة في شقتها بالاسمرات

الزمالك يهزم الأهلي في كرة اليد 22-20 في دوري المحترفين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود جريء | شبيهة ياسمين صبرى تتألق فى ختام القاهرة السينمائى

رد فعل مفاجئ لسيدة بعد اكتشاف خيانة خطيبها | شاهد ماذا قامت به

الأناقة مش بالسن.. نجمات فوق الخمسين تألقن فى حفل ختام القاهرة السينمائى