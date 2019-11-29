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محافظات

المنوفية تجملت لاستقبال المحافظ الجديد.. عمال نظافة بكثرة وظهور صناديق القمامة الجديدة.. صور

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:49 م
المنوفية تجملت لاستقبال
المنوفية تجملت لاستقبال المحافظ الجديد
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مروة فاضل
شهدت عاصمة محافظة المنوفية، أعمال تجميل وتطوير وذلك بالتزامن مع وصول اللواء إبراهيم الشهاوى محافظ المنوفية الجديد في أول يوم عمل له.

فعلي قدم وساق انتشر عمال النظافة في الشوارع وظهرت صناديق القمامة الجديدة في أول ظهور لها بشوارع العاصمة.

كما قام العمال بدهان الأرصفة وتنظيف الشوارع وذلك لاستقبال المحافظ الجديد في سابقة لانتشار رجال النظافة بكثرة في كافة شوارع العاصمة.

فيما وصل مساء اليوم اللواء إبراهيم أحمد شهاوي محافظ المنوفية لمقر الديوان العام للمحافظة بمدينة شبين الكوم ليباشر مهام عمله بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عقب توليه منصب محافظ المنوفية.

وكان في استقباله محمد إبراهيم لطفي موسى نائب محافظ المنوفية واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد وعدد من مديري الإدارات والعاملين بالديوان العام.

وتفقد المحافظ، مستشفى شبين الكوم التعليمي للاطمئنان على الحالة العامة للمستشفى، رافقه محمد إبراهيم لطفي موسى نائب المحافظ واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وتفقد المحافظ أقسام المستشفى وعنابر المرضى للاطمئنان عليهم.

وأكد اللواء إبراهيم أحمد شهاوي محافظ المنوفية، أن المنظومة الصحية أولى اهتماماته ولابد من تطويرها ودعمها بكافة الإمكانات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين.

المنوفية تجملت لاستقبال المحافظ الجديد.. عمال نظافة بكثرة وظهور صناديق القمامة الجديدة.. صور
المنوفية تجملت لاستقبال المحافظ الجديد.. عمال نظافة بكثرة وظهور صناديق القمامة الجديدة.. صور
المنوفية تجملت لاستقبال المحافظ الجديد.. عمال نظافة بكثرة وظهور صناديق القمامة الجديدة.. صور
المنوفية تجملت لاستقبال المحافظ الجديد.. عمال نظافة بكثرة وظهور صناديق القمامة الجديدة.. صور
المنوفية تجملت لاستقبال المحافظ الجديد.. عمال نظافة بكثرة وظهور صناديق القمامة الجديدة.. صور
المنوفية تجملت لاستقبال المحافظ الجديد.. عمال نظافة بكثرة وظهور صناديق القمامة الجديدة.. صور
المنوفية تجملت لاستقبال المحافظ الجديد.. عمال نظافة بكثرة وظهور صناديق القمامة الجديدة.. صور
المنوفية تجملت لاستقبال المحافظ الجديد.. عمال نظافة بكثرة وظهور صناديق القمامة الجديدة.. صور
المنوفية تجملت لاستقبال المحافظ الجديد.. عمال نظافة بكثرة وظهور صناديق القمامة الجديدة.. صور
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