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فن

في ذكرى ميلاده .. عبد الحفيظ التطاوي ترك المحاماة من أجل الفن.. وابنته وزيرة سابقة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:41 م
عبد الحفيظ التطاوي
عبد الحفيظ التطاوي
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قسم الفن
يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان عبدالحفيظ التطاوي، والذى يعد واحدًا من أبرز الفنانين فى مصر والوطن العربي، وأدى عشقه للفن إلى تركه مهنة المحاماة والتفرع للتمثيل.

ومن أبرز أعمال الراحل على هامش السيرة، ساعة ولدى الهدى، عيلة الدغرى، هى وهو، جمهورية زفتى، الفدان الأخير، برج الحظ، الوحش، مفتش مباحث، البركان وغيرها من الأعمال.

التحق بكلية الحقوق ليتخرج فيها عام 1949 ومع رغبة عائلته في دراسة (القانون ) كي يضمنوا له وظيفة سيادية، إلا أنه عرج إلي دراسة الفن فقد التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية في نفس الوقت ليشبع جميع رغباته حتي تخرج فيه عام 1950.

هو والد نوال التطاوي التي عينت وزيرة الاقتصاد في وزارة الدكتور عاطف عبيد في فترة التسعنيات من القرن الماضي.

وجمع التطاوي بين المحاماة والتمثيل وتدرج في وظيفته بالشئون القانونية بالاتحاد الزراعي حتي وصل إلي أن أصبح مستشارا للشئون القانونية اثناء دراسته بكلية الحقوق انضم لفريق التمثيل بها حتي أعجب به الفنان الكبير زكي طليمات وأهتم به وسانده.

كون فرقة مسرحية بالمسرح الحر وأبدع فيها من خلال عدة أعمال منها : الأرض الثائرة زقاق المدق مسرحية البغبغان حيث ذاع صيت فرقته وحصلت علي جائزة الدولة التقديرية عام 1958 والتي تخرج فيها مشاهير الفنانين المصريين والعرب.

وفي عام 1966 تألق دراميا ونال شهرة كبيرة من خلال الثنائي الفني الناحج الذي كونه مع الفنانة هدي زكي في مسلسل (عادات وتقاليد ) وايضا شارك في مسلسلات عديدة منها يوميات ونيس عذراء مكة علي هامش السيرة.

وقف أمام عمالقة الفن في اول عمل سينمائي له وهو فيلم ( ظهور الاسلام ) عام 1951 ثم نجح أيضا امام السندريلا سعاد حسني والمطرب محرم فؤاد في فيلم (حسن ونعيمة ) عام 1955 وفي فيلم إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة.

نال العديد من التكريمات، ففي عام 1976 كرمه الرئيس السادات بمنحه شهادة تقدير كما حصل علي درع التميز من دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1983.
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