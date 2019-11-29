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مرأة

جريء وغريب.. مريم حسن تظهر بفستان ملفت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:45 م
مريم حسن
مريم حسن
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رشا عوني
ظهرت الفنانة مريم حسن على السجادة الحمراء، في ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41، مساء اليوم، وأثارت الجدل إطلالتها الغريبة .

وارتدت مريم حسن فستانا لامعا باللون البينك، مفتوح عند منطقتي البطن والصدر، واختارت تسريحة ذيل الحصان، مع مكياج هادئ بسيط .

وتختتم اليوم الجمعة، فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي.

وعُرض خلال الدورة الحالية، أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.

حفل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ويخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.
جريء وغريب.. مريم حسن تظهر بفستان ملفت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي
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