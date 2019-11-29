عريس يتعرض لموقف محرج لتصرف غير متوقع من والدته| شاهد ماذا فعلت

كشف تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن موقف محرج تعرض له عريس في حفل زفافه بسبب تصرف مفاجئ أقدمت عليه والدته، وكان ذلك التصرف سببًا في تعرض هذه السيدة لموجة انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بعد انتشار صورة لها من حفل الزفاف.



وأوضح التقرير أن والدة العريس قررت التخلي عن الملابس الرسمية، وقامت بتغيير فستانها وارتداء ملابس رياضية خلال الحفل، الذي أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، لكن لم تتم الإشارة إلى مكان إقامته تحديدًا.



وكانت إحدى ضيوف حفل الزفاف، والتي لم تتم الإشارة إلى هويتها، قد قامت بمشاركة صور لوالدة العريس بالملابس الرياضية خلال حفل الزفاف على موقع "فيس بوك" هذا الأسبوع، وكانت هذه الصور مصحوبة بتعليق أعربت فيه الضيفة عن صدمتها حيال تصرف والدة العريس.



وأشارت إلى أنها قد حضرت حفل زفاف رائع، ومن الواضح أنه باهظ التكلفة، لكنها فوجئت بما قامت به والدة العريس، التي قررت ارتداء الزي الرياضي، حتى قبل أن يقوم العروسان بتقطيع الكعكة.



وتابعت موضحة أنها تشعر بالسوء حيال العروسين، خاصة وأن إطلالة والدة العريس من شأنها أن تفسد العديد من صور الزفاف، مضيفة أن أفراد عائلة العروس اعتقدوا أن الأمر مزعج وغير لائق.



وسرعان ما لاقى منشور هذه السيدة تفاعلًا كبيرًا من قبل العديد من الرواد، وانهالت تعليقات الرواد الذين انتقدوا تصرف والدة العريس ووصفوه بـ"الأناني" و"غير اللائق".



وعلق أحد الرواد قائلًا إن مثل هذا التصرف يشير إلى كرهها لزوجة نجلها، وأشار آخر إلى أن الزي الرياضي لا يبدو حتى أنيقًا، بل على العكس.