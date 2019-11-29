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تعليم

الكشف على ١٠٠٠ مريض بقافلة جامعة المنصورة في قرية الحفير ببلقاس

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:57 م
الكشف على ١٠٠٠ مريض
الكشف على ١٠٠٠ مريض بقافلة جامعة المنصورة بقرية الحفير ببلقا
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همت الحسينى
أطلقت لجنة الدعم الطبي والإنساني التابعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب بجامعة المنصورة قافلة طبية إلي جمعية الفرقان الخيرية بالدرافيل بالحفير والأمل التابعة لمركز بلقاس.

جاء ذلك بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير على مدار يومين الخميس والجمعة لخدمة أهالي القرية تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وريادة  الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وجاءت الحملة برئاسة الدكتورة  نسرين صلاح عمر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل عميد الكلية، الدكتور تامر أبو السعد  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة  ناريمان النشار أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة الطبية وعضو بلجنة الدعم الطبي والإنساني و بأشراف الدكتور محمد الشربيني  أستاذ مساعد جراحة الأطفال.

وضمت تخصصات  أمراض الباطنة وطب الأطفال والمسالك البولية والكلى وعظام والجراحة العامة وأمراض النساء والتوليد و الروماتيزم والتأهيل.

وخلال الحملة تم الكشف على  ١٠٠٠ حالة وتحويل  ٥٠ حالة وبناء على البروتوكول الموقع معهم ستتكلف مؤسسة مصر الخير بالعلاج المطلوب.
الكشف على ١٠٠٠ مريض بقافلة جامعة المنصورة في قرية الحفير ببلقاس
الكشف على ١٠٠٠ مريض بقافلة جامعة المنصورة في قرية الحفير ببلقاس
الكشف على ١٠٠٠ مريض بقافلة جامعة المنصورة في قرية الحفير ببلقاس
الكشف على ١٠٠٠ مريض بقافلة جامعة المنصورة في قرية الحفير ببلقاس
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