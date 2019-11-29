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مرأة

بفستان أسود جريء | إيمان العاصي تتألق في ختام القاهرة السينمائي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:44 م
إيمان العاصى
إيمان العاصى
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هاجر هانئ
تألقت الفنانة إيمان العاصي خلال مشاركتها فى فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ41 الحالية بإطلالة أنيقة و جريئة.

ظهرت إيمان العاصى فى الصور بفستان أسود طويل و ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بأنه منفوش من الاسفل، كما تميز بالبطانة القصيرة.

واعتمدت إيمان العاصى على تسريحة شعر بسيطة وبعض لمسات الماكياج الجذابة التى زادت من جمالها.

تختتم اليوم الجمعة، فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.

الحفل يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ويخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.

بفستان أسود جريء | إيمان العاصي تتألق في ختام القاهرة السينمائي
بفستان أسود جريء | إيمان العاصي تتألق في ختام القاهرة السينمائي
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