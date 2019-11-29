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إطلالات عصرية لـ شيرين رضا من اليوم الأول في مهرجان القاهرة السينمائي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:50 م
شيرين رضا
شيرين رضا
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آية التيجي
شاركت الفنانة شيرين رضا، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكانت تخطف الأنظار في كل مرة تظهر فيها، حيث كان الجميع مترقبا لما سترتديه على الـ"ريد كاربت".

وفيما يلي نرصد أبرز إطلالات شيرين رضا، منذ اليوم الأول لها في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41 ،وحتى الختام، اليوم الجمعة.

ظهرت الفنانة شيرين رضا للمرة الاولى في الحفل بإطلالة جذابة، مرتدية فستانا باللون الكحلى وتميز بصيحة الكم الواحد، كما اتسم التصميم ببعض النقوشات التى زادت من جمال التصميم.

وكانت الإطلالة الثانية للنجمة شيرين رضا، بفستان شتوي قصير ذي أكمام يشبه الكاروهات، مع حقيبة يد باللون البرتقالي.

أما الإطلالة الثالثة لـ شيرين رضا، فكانت ببنطال طويل وواسع باللون الأسود ونسقت معه بلوزة أنيقة من الستان والشيفون وبتفصيلة غير اعتيادية تتناسب معها باللون الأسود الأنيق، وارتدت جاكيت قصير وبأكمام طويلة باللون الأسود الذى يبرز عن أناقتها وجمالها.

وكانت إطلالتها اليوم، في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، بتنورة لامعة تشبه جلد السمك، مزينة بحزام أسود عريض على الخصر، مع سترة أوف وايت ذات أكمام، وجاءت إطلالتها محتشمة ومميزة .

وتختتم اليوم الجمعة، فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.

الحفل يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ويخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.
شيرين رضا شيرين رضا
شيرين رضا شيرين رضا
شيرين رضا شيرين رضا
شيرين رضا شيرين رضا
شيرين رضا شيرين رضا
شيرين رضا شيرين رضا
شيرين رضا شيرين رضا
شيرين رضا شيرين رضا
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