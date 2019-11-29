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مرأة

لـ شتاء أكثر راحة.. 3 نصائح للتخلص من قشرة الشعر

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:47 م
صدى البلد
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آلاء حسن
قشرة الرأس، من أكثر مشاكل الشعر شيوعًا على الإطلاق في فصل الشتاء، والناتجة عن اضطراب فيه (الرأس) يأتي مع بعض الأعراض الواضحة، مثل الحكة، ويصبح الأمر أكثر عدوانية عندما يكون الطقس باردًا وجافًا خلاله.

وقدم موقع boldsky الهندي، بعض النصائح الخاصة لتجنب قشرة الشعر في فصل الشتاء:

- الحفاظ على فروة الرأس رطبة

فروة الرأس الجافة هي واحدة من الأسباب الرئيسية لقشرة الرأس، لذلك يجب عليك في أثناء الشتاء الحفاظ على فروة رأسك رطبة، واستخدم منتجات الشعر التي تغذي وترطب فروة الرأس.

- استخدام منتجات للشعر مضادة للقشرة

الشامبو المضاد للقشرة هو أول شيء نلجأ إليه بمجرد اكتشاف قشرة الرأس في فروة رأسنا لأننا بحاجة إلى النظر بعناية في المكونات للتأكد من أن الشامبو سيعمل ضد القشرة.

- حماية شعرك من الشمس

الشمس من الأسباب الرئيسية لقشرة الرأس لأن أشعة الشمس الضارة فوق البنفسجية تدمر شعرك وبشرتك بأكثر من طريقة.
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