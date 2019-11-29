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فنيا صعب | عازر: الشعب الألماني انبهر بتنفيذ قناة السويس خلال عام | فيديو

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:47 م
هاني عازر خبير الانفاق
هاني عازر خبير الانفاق العالمي
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عمرو ممدوح
قال هاني عازر خبير الأنفاق العالمي، إنه كان منبهرا بتنفيذ قناة السويس الجديدة خلال عام واحد، مشيرا إلى أن ذلك الأمر كان صعبا فنيا.

وأضاف عازر في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي مقدم برنامج «فنجان قهوة» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم ينم طوال هذا العام وكان يتابع تنفيذ قناة السويس بشكل يومي.

وأوضح أن مصر تستعيد مكانتها، وألمانيا تضع مصر حاليا ضمن أهم الدول التي تعمل نحو التطوير والتنمية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يعمل دائما لبناء مصر الجديدة.

وأكد أن الشعب الألماني انبهر بتنفيذ قناة السويس الجديدة، وينبهر بما يحدث في مصر في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن ألمانيا ترى شباب مصر كنزا مهما لمصر.

ويقدم الإعلامي أحمد مجدي حلقة خاصة من برنامجه «فنجان قهوة» المذاع على فضائية «صدى البلد» في العاصمة الألمانية برلين.
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