ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رضا عبد العال: يحق للزمالك الاعتراض على تغيير حكم مباراة مازيمبي في حالة وحيدة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:54 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
Advertisements
يسرى غازى
علق رضا عبد العال المدير الفني الحالي لفريق بلدية المحلة، على قيام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بتغيير حكم مباراة الزمالك ومازيمبي المقرر إقامتها عصر غد السبت فى إطار الجولة الأولى لدورى المجموعات فى دورى أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الزمالك فى الكونغو فوجئت بتغيير حكم لقاء فريقها أمام مازيمبى حيث تواجد طاقم تحكيم جديد بقيادة المالي كيتا محمدو لإدارة مباراة الفريقين بدلا من الجابوني إيريك أوتوجو كاستان الذي كان مقررًا أن يدير المباراة الأمر الذي أصاب البعثة بالقلق والاستياء وسبق لـ كيتا محمدو إدارة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت في إياب دور الـ32 للبطولة الحالية والتي انسحب فيها الفريق السنغالي ببرج العرب قبل أن تعاد بإستاد السلام ويفوز الزمالك بهدف أحمد مصطفى زيزو ويتأهل لدور المجموعات.

وقال رضا عبدالعال فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": لا يجب التعليق من جانب نادي الزمالك على تغيير حكم اللقاء أو الإحتجاج عليه على أن ينصب تركيز الفريق الأول فقط داخل المستطيل الأخضر والإجادة خلال الـ 90 دقيقة.

وأضاف: يتعين على مسؤولي الزمالك عدم التصدير للاعبي الفريق الأول والجماهير أن إعتبار تغيير حكم اللقاء بمثابة شماعة فى أى نتيجة لا تصب فى صالح الفارس الأبيض، مشيرا إلى أن الإحتجاج يكون من حق الزمالك فى حال عدم إحتساب الحكم المالي أية ركلة جزاء لصالح القلعة البيضاء او اية أخطاء عكسية أضرت بالفريق خلال اللقاء.

ولفت إلى أنه لا يجب الحكم على أداء المالى كيتا محمدو حكم اللقاء بأنه لن يصدر قرارات فى صالح القلعة البيضاء لمجرد أنه سبق له إدارة مباراة الأزمة بين الزمالك ونظيره فريق جينيراسيون فوت السنغالي والتي انسحب خلالها الأخير.

يذكر أن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عقد مؤتمرا صحفيا في التاسعة صباح الجمعة باستاد مازيمبي للحديث عن مباراة الفريق المقررة عصر غدٍ السبت أمام بطل الكونغو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد سفر الزمالك إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك لا يعرف الفوز مع صافرة أوتوجو حكم مباراة مازيمبي

بالأسماء.. كاف يخطر الزمالك بطاقم حكام مباراة مازيمبى الكونغولى

حكم مباراة الصدمة لمنتخب مصر يدير لقاء الزمالك ومازيمبى في أبطال أفريقيا

ميتشو يعقد مؤتمرا صحفيا عن مباراة الزمالك ومازيمبي في أبطال أفريقيا

الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لـ مازيمبى بالكونغو اليوم

ترشيحاتنا

قائمة ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

محمد النني على أعتاب ناد كبير في إسبانيا

ردا على مقترح رئيس الـ فيفا.. رضا عبد العال: يجب إلغاء دورى أبطال إفريقيا

إنجي وجدان تتحدى وزنها بفستان أنيق بختام مهرجان القاهرة

بـ القُبلات | عبير صبري تثير الجدل مع زوجها على السجادة الحمراء

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل لقاء النجم الساحلي.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرحمة يارب | سيدة تترك طفلين توءم في حضانة فى الجيزة | صور

عريس يتعرض لموقف محرج لتصرف غير متوقع من والدته| شاهد ماذا فعلت

من عاري الظهر لـ المحتشم.. 7 فساتين مثيرة لـ رانيا يوسف بالقاهرة السينمائي | صور