رضا عبد العال: يحق للزمالك الاعتراض على تغيير حكم مباراة مازيمبي في حالة وحيدة

علق رضا عبد العال المدير الفني الحالي لفريق بلدية المحلة، على قيام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بتغيير حكم مباراة الزمالك ومازيمبي المقرر إقامتها عصر غد السبت فى إطار الجولة الأولى لدورى المجموعات فى دورى أبطال إفريقيا.



وكانت بعثة الزمالك فى الكونغو فوجئت بتغيير حكم لقاء فريقها أمام مازيمبى حيث تواجد طاقم تحكيم جديد بقيادة المالي كيتا محمدو لإدارة مباراة الفريقين بدلا من الجابوني إيريك أوتوجو كاستان الذي كان مقررًا أن يدير المباراة الأمر الذي أصاب البعثة بالقلق والاستياء وسبق لـ كيتا محمدو إدارة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت في إياب دور الـ32 للبطولة الحالية والتي انسحب فيها الفريق السنغالي ببرج العرب قبل أن تعاد بإستاد السلام ويفوز الزمالك بهدف أحمد مصطفى زيزو ويتأهل لدور المجموعات.



وقال رضا عبدالعال فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": لا يجب التعليق من جانب نادي الزمالك على تغيير حكم اللقاء أو الإحتجاج عليه على أن ينصب تركيز الفريق الأول فقط داخل المستطيل الأخضر والإجادة خلال الـ 90 دقيقة.



وأضاف: يتعين على مسؤولي الزمالك عدم التصدير للاعبي الفريق الأول والجماهير أن إعتبار تغيير حكم اللقاء بمثابة شماعة فى أى نتيجة لا تصب فى صالح الفارس الأبيض، مشيرا إلى أن الإحتجاج يكون من حق الزمالك فى حال عدم إحتساب الحكم المالي أية ركلة جزاء لصالح القلعة البيضاء او اية أخطاء عكسية أضرت بالفريق خلال اللقاء.



ولفت إلى أنه لا يجب الحكم على أداء المالى كيتا محمدو حكم اللقاء بأنه لن يصدر قرارات فى صالح القلعة البيضاء لمجرد أنه سبق له إدارة مباراة الأزمة بين الزمالك ونظيره فريق جينيراسيون فوت السنغالي والتي انسحب خلالها الأخير.



يذكر أن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عقد مؤتمرا صحفيا في التاسعة صباح الجمعة باستاد مازيمبي للحديث عن مباراة الفريق المقررة عصر غدٍ السبت أمام بطل الكونغو.