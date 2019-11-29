ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة "C"

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:59 م
المنظمة البحرية الدولية
المنظمة البحرية الدولية
Advertisements
نجحت مصر في الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة "C" وذلك خلال الانتخابات التي أجريت اليوم بالعاصمة البريطانية لندن، حيث حصلت مصر على ١٣٢ صوتا من إجمالي ١٦٥ دولة لها حق التصويت

وأهدى وزير النقل هذا الفوز الكبير للقيادة السياسية والشعب المصري العظيم مشيرا الى أنه يرجع إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية والحكومة المصرية وتضافر كافة جهود وزارتا النقل والخارجية والسفارة المصرية بلندن و منظومة النقل البحري المصري بقطاعيه الحكومي والخاص (قطاع النقل البحري وهيئة السلامة البحرية وغرف الملاحة)، مضيفا إلى أن هذا الفوز الكبير الذي حققته مصر في انتخابات المنظمة البحرية الدولية IMO يعكس ثقة العالم في مصر وقيادتها وخططها الإصلاحية، التي تقوم بها في كافة المجالات

مضيفا ان تحقيق الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية له أهمية كبيرة بالنسبة لمصر التي تعتبر من الدول الرائدة في مجال النقل البحري وخاصة مع ما تتمتع به من موقع جغرافي يمثل قلب العالم وبما لها من حدود بحرية ممتدة على ساحل البحر المتوسط والبحر الأحمر وقناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تحسن تصنيف مصر بتقرير مؤسسة فيتش العالمية.. المالية: شهادة ثقة جديدة تؤكد صلابة الاقتصاد المصري.. والغرف التجارية: يعكس إيجابيات الإصلاح

نيابة عن الفريق مهاب مميش.. سفير مصر بلندن يتسلم شهادة تقدير من سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية

ترشيحاتنا

من كبائر الذنوب .. فعل شائع يقع فيه الكثيرون وقت المصيبة ويستهينون به

بعد وفاتها.. معلومات لا تعرفها عن زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

مبهرة وأنيقة.. رانيا يوسف تخطف الأنظار فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

الأهلي يرتدي الزي الأسود أمام النجم الساحلي التونسي اليوم

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل لقاء النجم الساحلي.. تفاصيل

بـ الستان الأزرق .. شاهد إطلالة عبير صبرى فى ختام القاهرة السينمائى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرحمة يارب | سيدة تترك طفلين توءم في حضانة فى الجيزة | صور

عريس يتعرض لموقف محرج لتصرف غير متوقع من والدته| شاهد ماذا فعلت

من عاري الظهر لـ المحتشم.. 7 فساتين مثيرة لـ رانيا يوسف بالقاهرة السينمائي | صور