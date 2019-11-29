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اقتصاد

كشف حساب| التخطيط تعلن عن محطات تطور منظومة التحول الرقمي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:14 م
منظومة التحول الرقمي
منظومة التحول الرقمي
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آية الجارحي
يرصد موقع صدى البلد الأخباري اعمال ونشاطات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال الأسبوع الماضي والذي جاء على رأسها إعلان الوزارة عن الموقف التنفيذي لمنظومة التحول الرقمي بالدولة والتي أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط أن خطة الإصلاح الإداري التي وضعتها الدولة المصرية عملت على وضع خطة شاملة لإصلاح وحوكمة الجهاز الإداري، بهدف رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال الداعمة لدور القطاع الخاص والجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

التخطيط تعلن الموقف التنفيذي لمنظومة التحول الرقمي بالدولة
https://www.elbalad.news/4069687

أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تقريرًا يرصد الموقف التنفيذي لمنظومة التحول الرقمى بالدولة والجهود المبذولة فى تلك المنظومة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الدولة المصرية عملت على وضع خطة شاملة لإصلاح وحوكمة الجهاز الإداري، بهدف رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال الداعمة لدور القطاع الخاص والجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

ولفتت إلى أن خطة الإصلاح الإداري تتضمن عدة محاور، أهمها الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات للشباب مع تنفيذ برامج تدريب لمختلف المستويات الإدارية في الدولة، فضلا عن تحسين وميكنة الخدمات الحكومية، والتوجه نحو التحول إلى مجتمع اقتصادي رقمي، وتشجيع الدفع غير النقدي وتحقيق الشمول المالي.

التخطيط: انطلاق اجتماع لجنة الخبراء الحكومية الدولية في شمال أفريقيا
https://www.elbalad.news/4070995

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع الأمم المتحدة ممثلة في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة الخبراء الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء في شمال أفريقيا والمنعقد في الفترة بين ٢٥ إلى ٢٨ من نوفمبر ٢٠١٩ بمدينة أسوان.

وشاركت بالمؤتمر الدول الأعضاء باللجنة الاقتصادية لأفريقيا ويتمثلون في سبع دول هم مصر، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، السودان، موريتانيا فضلًا عن مشاركة عدد من وكالات الأمم المتحدة، منظمات حكومية وغير حكومية، وموظفو الأمانة العامة للأمم المتحدة، كيانات تابعة للقطاع الخاص.

مصر تعمل بصفتها رئيسا للاتحاد الأفريقي
https://www.elbalad.news/4073695

تطلق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمعهد القومي للإدارة والذراع التدريبي للوزارة "برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية" في ديسمبر المقبل، والذي يستهدف تدريب 100 متدربة من الدول الأفريقية.

التخطيط تشارك في لجنة الحوكمة العامة
https://www.elbalad.news/4068576

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالي السعيد، في لجنة الحوكمة العامة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنعقدة بدولة فرنسا لهذا العام.

وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن لجنة الحوكمة العامة تساعد الدول على تعزيز قدراتها على الحكم من خلال تحسين نظم صنع السياسات وأداء المؤسسات العامة.


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