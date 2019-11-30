بساطة وأناقة.. نجمات اخترن فساتين بسيطة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

شهدت السجادة الحمراء الليلة العديد من إطلالات النجمات في حفل ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41، حيث تألقن بإطلالات مميزة ومختلفة، وتنافسن على أجمل إطلالة .



البساطة أساس الجمال.. قاعدة تتبعها العديد من النجمات عند اختيار أزيائهن، وظهر ذلك واضحًا الليلة، في ختام فعاليات مهرجان القاهرة، حيث اختارت بعض النجمات فساتين بسيطة غير متكلفة، لكنها منحتهن الأناقة الكاملة .



ليلى علوي كانت أولى النجمات اللاتي اخترن الإطلالة البسيطة، فظهرت بفستان كشمير off shoulder مزينا بحزام أسود على الخصر، دون تكلف؛ مما منحها إطلالة مميزة كعادتها.



أما النجمة رانيا يوسف فظهرت على عكس توقعات جمهورها ، فاختارت فستان بسيط ومحتشم لتتألق في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



إنجي وجدان أيضا اختارت فستانا باللون الموف الغامق، دون تكلف أو تطريز، وجاء بسيطًا للغاية.



واختارت النجمة حنان مطاوع فستانا باللون الروز الفاتح مع تطريز لامع على الصدر.