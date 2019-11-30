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برلمان

اقتصادية النواب: انخفاض أسعار المحروقات لهذا السبب

السبت 30/نوفمبر/2019 - 08:06 ص
أسعار المحروقات
أسعار المحروقات
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إنه من المقرر أن يكون هناك إعادة تقييم لأسعار المحروقات في شهر يناير، وفقًا للتقييم الربع سنوي الذي تقوم به لجنة مشكلة من قبل الحكومة، متوقعًا أن يكون هناك تراجعًا في أسعار المحروقات خلال التقييم الربع سنوي المقبل، بشرط استمرار الانخفاض خلال شهر ديسمبر، الذي ستتحدد فيه إلى شكل كبير مدى إمكانية تراجع أسعار المحروقات أم لا.

وأضاف اللواء حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن انخفاض أسعار المحروقات سيؤدي بالكاد إلى تراجع أسعار كل الصناعات والمنتجات المرتبطة به، بسبب انخفاض مدخلات الإنتاج للمصانع، معربًا عن أمله في أن استمرار تراجع المحروقات الفترة المقبلة.

وتحدث عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، بالبرلمان، عن سعر البرميل في الموازنة 2019/2020 والمقدر بـ 68 دولارًا، مقارنة بالسعر الحالي والذي انخفض إلى 63.82 دولارًا، لافتًا إلى أن هذا التفاوت بين السعرين، سوف يكون له تأثير كبير في تراجع المحروقات محليًا في التقييم الجديد، كما تم انخفاضه 25 قرشًا في أكتوبر الماضي.

يشار إلى أن النفط شهد تراجعًا حوالي واحد بالمئة اليوم بعد تقرير أظهر نمو مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع الأسبوع الماضي، وصعود مخزون البنزين، لكن التفاؤل حيال قرب التوصل إلى اتفاق تجارة أمريكي صيني حد من الخسائر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 45 سنتًا بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 63.82 دولارا للبرميل، فيما نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 61 سنتًا أو واحدًا بالمئة إلى 57.80 دولار للبرميل.

وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية زادت 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مع تسجيل الإنتاج مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 12.9 مليون برميل يوميًا وتباطؤ استهلاك مصافي التكرير.
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