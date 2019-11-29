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محافظات

تستمر عامين.. استمرار تخفيض منسوب المياه في هرم هوارة بالفيوم

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:08 م
استمرار تخفيض منسوب
استمرار تخفيض منسوب المياه في هرم هوارة بالفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
قال سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم إن بعثة المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية استأنفت اعمالها فى منطقة هرم هوارة بالفيوم هذا الأسبوع؛ لدراسة وتخفيض المياه تحت السطحية الموجودة بالهرم والتى تحول دون الدخول الى حجرة الدفن به.

وأضاف مدير عام آثار الفيوم أن البعثة التى يرأسها الدكتور عباس محمد عباس  أستاذ الجيوفيزياء التطبيقية بالمعهد ويرافقها من منطقة اثار الفيوم محمد رجائى عبد الحكيم ومحمد رياض مفتشى الاثار قد بدأت اعمالها فى ابريل الماضى وقامت بعمل أبحاث وتحاليل للتربة واسباب انتشار المياة فى الاشهر الماضية واستأنفت اعمالها هذا الاسبوع بالمنطقة والتى سيعقبها اجراء تجارب خفض المياه بالهرم بعد الحصول على موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية.

وأشار مدير عام آثار الفيوم إلى أن فترة تخفيض منسوب المياه بهرم هوارة، ستستمر لمدة عامين.

وتجرى أعمال بعثة المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية باشراف جمال ابو بكر السمسطاوى مدير عام اثار مصر الوسطى، وعادل عكاشة رئيس الادارة المركزية لاثار مصر الوسطى، والدكتور ايمن عشماوى رئيس قطاع الاثار المصرية، والدكتور مصطفى وزيرى الامين العام للمجلس الاعلى للاثار .

ويذكر أن هرم هوارة من عصر الدولة الوسطى، وبناه الملك امنمحات الثالث، وقام العالم الانجليزى وليم فلندرز بترى بالدخول الى حجرة الدفن فى عام 1889 والتي وصفها بانها من اجمل حجرات الدفن.

وأشار وليم فلندرز، إلى أن حجرة الدفن مشيدة من الكوارتزيت الشفاف، وفى عام 1994 قام احمد عبد العال مدير عام اثار الفيوم السابق بإعادة افتتاح الهرم إلا انه فوجئ بوجود المياه تحت السطحية على بعد عدة أمتار من المدخل.
تستمر عامين.. استمرار تخفيض منسوب المياه في هرم هوارة بالفيوم
تستمر عامين.. استمرار تخفيض منسوب المياه في هرم هوارة بالفيوم
تستمر عامين.. استمرار تخفيض منسوب المياه في هرم هوارة بالفيوم
تستمر عامين.. استمرار تخفيض منسوب المياه في هرم هوارة بالفيوم
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