كشف حساب| المالية تفض الديون مع الاتصالات وإعادة هيكلة الضرائب

على مدار الأسبوع الجاري شهدت وزارة المالية عددا من القرارات والتصريحات، كان من بينها إجراء سلسلة من التشريعات المالية والضريبية بالإضافة لبعض اللوائح التنظيمية.



ينشر موقع "صدي البلد" الإخباري، كشف الحساب الأسبوعي لوزارة المالية، من بينها تشكيل لجنة مشتركة للكشف والمعاينة بكل منفذ وميناء جمركي، للإفراج والتخليص الجمركي وفحص العينات والطرود بغرض القضاء على التهرب و تقليل زمن الإفراج.



كما نجحت الوزارة في إصدار قواعد منظمة لتحصل ورد الضرائب المستحقة علي عوائد أذون وسندات الخزانة لغير المقيمين ضمن الإجراءات المحفزة للاستثمار والتيسير على المستثمرين وتجنبا للازدواج الضريبي.



واختتمت وزارة المالية معرضا لعرض الحرف اليدوية بالتعاون مع وزارة السياحة؛ لدعم الفئات المهمشة وعرض المنتجات اليدوية التي تعبر عن الهوية المصرية، اذ استمر المعرض لمدة أسبوع كامل شهد إقبالا غير مسبوق من المواطنين.



وأعلنت وزارة المالية عن توجهها لإجراء دراسة اكتوارية بقانون لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل كل أربع سنوات بحد أقصى، لمراجعة الاستدامة المالية السير على الطريق الصحيح، نحو تحقيق حلم كل المصريين.



وأصدرت الوزارة قرارين أحدهما بالتجديد لمدة عام ل عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والثاني تعيين عماد الجهلان رئيسا لمصلحة الضرائب العقارية خلفا للدكتورة سامية حسين.



كما وقعت وزارتا المالية والاتصالات مذكرة تفاهم لفض التشابكات المالية ضمن الاجراءات لتقليص الدين العام، إذ تتضمن مذكرة التفاهم الوصول لقواعد مؤسسية للمعاملات المالية بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمالية وتحسين مستويات الخدمات العامة.

