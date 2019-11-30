بين الجرأة والأناقة والغرابة.. 20 إطلالة أثارت الجدل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

شهد حفل ختام الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائى، تواجد العديد من نجمات الفن والمشاهير على السجادة الحمراء، وتنوعت إطلالات وتصميمات فساتين النجمات.



وعلى الرغم من أن بعض الفنانات تألقن خلال حفل الختام، إلا أن الكثير منهن أخفقن فى الاختيار، فقد ظهرت بعض النجمات بالتصميمات المعتمدة على الإثارة مثل الفنانة مي عمر ومريم حسن وغيرهن من النجمات.



وأخفق البعض فى اختيار الفساتين التي تتناسب مع هذا الحدث وتعرضن للنقد من قبل رواد التواصل الاجتماعى، وأبرزهن الفنانة غادة إبراهيم ومادلين طبر، وكانت من أكثر الإطلالات أناقة الفنانة رانيا يوسف وأمينة خليل وحنان مطاوع وإيمان العاصى وأروى جودة.



