لامعة.. فساتين الـ ترتر تسيطر على السجادة الحمراء فى ختام القاهرة السينمائي

سيطرت الفساتين اللامعة، على الريد كاربت لختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولى فى دورته الـ41، حيث ظهرت العديد من الفنانات والإعلاميات ترتديه، وهو ما عكس من أنوثتهن، وتباينت الإطلالات ما بين الأناقة والإحتشام إلى الجرأة إلى حد كبير بينهن.





وكانت الفنانة شيرين رضا الأبرز، على الريد كاربت، والتى ظهرت بتنورة لامعة بـ"ترتر"، تشبه جلد السمك مزينة بحزام أسود عريض على الخصر، مع سترة أوف وايت ذات أكمام، وجاءت إطلالتها محتشمة ومميزة .





اما الاعلامية مفيدة شيحة، ظهرت بفستان لامع باللون الأخضر بتصميم الاوف شولدر، وباكمام طويلة، ومزين بالريش من الاعلى ويتوسطه حزام باللون الفضي على شكل ورقة شجر.





وارتدت مريم حسن فستانا لامعا باللون البينك، مفتوح عند منطقتي البطن والصدر، واختارت تسريحة ذيل الحصان، مع ماكياج هادئ بسيط، وقد ظهرت هند عبد الحليم بفستان اسود طويل ولامع، وبكم واحد طويل، مع حزام من المنتصف مصنوع من الحرير باللون الأسود.





فيما ظهرت امينة خليل ايضا بفستان لامع طويل باللون الأسود، وبأكمام طويلة وهو ما ابرز من انوثتها بشكل كبير، وقد ارتدت الفنانة رانيا منصور فستانا باللون الذهبي فاتح، بتصميم كب، وبفتحة من الساقين، وهو ما ابرز من انوثتها واناقتها بشكل كبير، وهناك العديد من النجمات اللاتي ارتدين فساتين لامعة، وكنّ على نفس الخطى.





وعُرض خلال الدورة الحالية، أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.



