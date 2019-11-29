ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ختام مهرجان القاهرة.. شارع حيفا يفوز بجائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم في مسابقة آفاق السينما العربية

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:16 م
شارع حيفا
شارع حيفا
Advertisements
شروق إبراهيم - محمد نبيـل
فاز فيلم "شارع حيفا" للمخرج مهند حيال، بجائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم في مسابقة آفاق السينما العربية، وأعلن ذلك في ختام الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، المقام حاليا بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

الفيلم الذي شهد المهرجان عرضه الأول في الشرق الأوسط، تدور أحداثه عام 2006، في بغداد التي يمزقها الاقتتال الطائفي، وشارع حيفا التاريخي يتحوّل مركزًا للصراع. يصل "أحمد" بسيارة أجرة في طريقه إلى منزل حبيبته "سعاد" ليطلب يدها للزواج، فتصيبه رصاصة "سلام"، القناص القابع فوق إحدى البنايات حيث يعيش جحيمه الخاص.

ترأس لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية، الناقد الكندي بيرس هاندلنج المدير والرئيس التنفيذي السابق لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي خلال الفترة من عام 1994 وحتى عام 2018، وشارك في عضويتها الممثل الألماني توماس كريتشمان، والمنتج البلغاري ستيفين كيتانوف، والممثلة المصرية هنا شيحة، والممثلة اللبنانية بيتي توتل.

يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، التي تختتم فعالياتها الليلة، شهدت عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القائمة الكاملة لأعضاء لجان تحكيم الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي

فيلم شارع حيفا يشارك في مهرجان الرباط السينمائي الدولي لسينما المؤلف

شارع حيفا.. دقيقة حداد على شهداء الثورة العراقية في القاهرة السينمائي

صناع فيلم شارع حيفا بمهرجان القاهرة السينمائي: جسدنا معاناة المرأة العراقية

ختام مهرجان القاهرة.. الفلسطيني أمبيانس يفوز بجائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير

ختام مهرجان القاهرة.. "بيروت المحطة الأخيرة" أحسن فيلم غير روائي بمسابقة آفاق السينما العربية

ترشيحاتنا

الأمطار تفاجئ لاعبي الزمالك قبل لقاء مازيمبي

الرحمة يارب | سيدة تترك طفلين توءم في حضانة فى الجيزة | صور

ألف سلامة يا أستاذ الأساتذة | تامر حسني يساند محمد فؤاد في أزمته الصحية

انتبه.. المسح على الجوارب والخفين مباح خلال هذه المدة الزمنية

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل لقاء النجم الساحلي.. تفاصيل

شيرى عادل تشعل السوشيال ميديا بـ صورة مع فان دام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهن رانيا يوسف | نجمات خطفن الأنظار بإطلالات محتشمة في ختام القاهرة السينمائي

150 صورة من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بـ بدلة صعيدي في الجامعة الأمريكية | محمد هنيدي يسخر من ظهوره بـ ختام مهرجان القاهرة