الليلة | خالد منتصر في حوار خاص مع الإعلامي حمدي رزق | فيديو



يستضيف الإعلامي حمدي رزق، الدكتور خالد منتصر في حوار خاص الليلة، ببرنامج «نظرة» المذاع على فضائية «صدى البلد».



يناقش الإعلامي حمدي رزق، ضيفه الدكتور خالد منتصر في مستقبل الدولة المدنية فى مصر والتغلغل السلفي والتراجع العلمانى.



كما يناقش حمدي رزق، في برنامج نظرة، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الدينى، خلال حواره مع الدكتور خالد منتصر.



ويفتح حمدي رزق، عددا من الموضوعات الهامة مع الدكتور خالد منتصر، ومنها مطاردة التنويريين فى المحاكم، وشن المحتسبون الجدد حملة تشويه على العلمانيين، وكذلك صحوة المفكرين المتأخرة فى مواجهة السلفيين.



ويطرح رزق، على ضيفه أسئلة حول موقف الأزهر بين العلمانيين والسلفيين، ومن يجدد الخطاب الدينى فى مصر؟، وكذلك هل تلقي دعوة الرئيس أذانا صاغية.



