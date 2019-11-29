جودة التعليم: التلقين كان الأسلوب فى التدريس والتكنولوجيا أنهته

أكدت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن هناك مشكلات في العملية التعليمة، مردفة لا يمكن أن نقول ليس هناك تعليم في مصر.



وأوضحت في لقائها مع الإعلامية ياسمين سعيد مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، أن مشكلات التعليم سببها عدة أمور منها الكثافات السكانية المرتفعة، بالإضافة إلى أن بعض المؤسسات التعليمية في مصر عمرها يتجاوز مئات السنين.



وأشارت إلى أن طريقة التعليم نفسها تحتاج إلى تغيير، لافتة إلى أن التلقين هو الطريقة الرئيسية في التعليم المصري منذ 50 عاما ، ولكن حاليا مع ظهور التكنولوجيا الحديثة أخذ التعليم منحنى آخر ولم يعد التلقين هو الأمثل، ولكن أصبحت العملية التعليمية تساعد الطالب على التعلم، أي البحث عن المعلومة بطريقة صحيحة.



أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه قد تم إطلاق نسختي 2019 من مؤشر المعرفة العالمي وتقرير استشراف مستقبل المعرفة.



وأضاف «شوقي»، في تصريحات له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لعله من الأخبار الرائعة أن نرى مصر تتقدم 16 مركزًا في هذا المؤشر في التعليم قبل الجامعي في عام واحد بعد إطلاق نظام التعليم المصري الجديد».





