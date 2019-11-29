ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جودة التعليم: التلقين كان الأسلوب فى التدريس والتكنولوجيا أنهته

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:14 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
أكدت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن هناك مشكلات في العملية التعليمة، مردفة لا يمكن أن نقول ليس هناك تعليم في مصر.

وأوضحت في لقائها مع الإعلامية ياسمين سعيد مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، أن مشكلات التعليم سببها عدة أمور منها الكثافات السكانية المرتفعة، بالإضافة إلى أن بعض المؤسسات التعليمية في مصر عمرها يتجاوز مئات السنين.

وأشارت إلى أن طريقة التعليم نفسها تحتاج إلى تغيير، لافتة إلى أن التلقين هو الطريقة الرئيسية في التعليم المصري منذ 50 عاما ، ولكن حاليا مع ظهور التكنولوجيا الحديثة أخذ التعليم منحنى آخر ولم يعد التلقين هو الأمثل، ولكن أصبحت العملية التعليمية تساعد الطالب على التعلم، أي البحث عن المعلومة بطريقة صحيحة.

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه قد تم إطلاق نسختي 2019 من مؤشر المعرفة العالمي وتقرير استشراف مستقبل المعرفة.

وأضاف «شوقي»، في تصريحات له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لعله من الأخبار الرائعة أن نرى مصر تتقدم 16 مركزًا في هذا المؤشر في التعليم قبل الجامعي في عام واحد بعد إطلاق نظام التعليم المصري الجديد».


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يوهانسن عيد: استحداث هيئة لضمان جودة التعليم الفني "مش معناه إننا مقصرين"

نائب محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد

طارق شوقي: مصر تقدمت 16 مركزا في مؤشر المعرفة العالمي في "التعليم قبل الجامعي" في عام واحد

يوهانسن عيد تكشف سبب أزمة التعليم فى مصر..فيديو

ترشيحاتنا

المقاولون العرب يزيح الأهلي عن صدارة الدوري بالفوز على الجونة.. فيديو

مهاجم النجم الساحلي ليس الأول| بالأسماء.. 13 هاربا من جنة الأهلي

الرحمة يارب | سيدة تترك طفلين توءم في حضانة فى الجيزة | صور

رضا عبدالعال يتوقع نتيجة مباراة الأهلي والنجم الساحلي

الأهلي والنجم الساحلي.. طرد لـ أيمن أشرف في أول ربع ساعة

وزير إماراتي: دول عربية تسعى لتكون تحت وصاية إقليمية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهن رانيا يوسف | نجمات خطفن الأنظار بإطلالات محتشمة في ختام القاهرة السينمائي

150 صورة من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بـ بدلة صعيدي في الجامعة الأمريكية | محمد هنيدي يسخر من ظهوره بـ ختام مهرجان القاهرة