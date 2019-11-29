ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد | توفيق عكاشة يروي قصة سيدنا إبراهيم والنمرود على الهواء

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:23 م
صدى البلد
Advertisements
قسم التوك شو
قال الإعلامى توفيق عكاشة، إن الله عز وجل عندما جاء لسيدنا إبراهيم عليه السلام أبا الأنبياء جاءه بمعجزة لكى تعكس هذه المعجزة قوة سيدنا إبراهيم وقيادته وميلاده كقائد.

وأضاف الإعلامى توفيق عكاشة خلال برنامجة "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن النبي لابد أن تتوفر فيه صفات القيادة والزعامة والشخصية القوية والذكاء وسرعة البديهة إلى أخره من سمات القيادة.

وتابع توفيق عكاشة، فكانت واقعة نبى الله إبراهيم علية السلام والنمرود عندما أراد النمرود أن يحرق سيدنا إبراهيم، فأمر الله عزوجل النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم.

وأوضح توفيق عكاشة، أن نبي الله إبراهيم علية السلام خرج سالما من النار التي ألقى فيها، فخلق زعيما في قومه لأنه لم يتأثر بحريق النار.

وأكد توفيق عكاشة، أن النبى بعد خروجة سالما من النار لفت أنظار قومة له، مضيفا أن ذلك من صناعة الخالق عزوجل لشخصا يكون قيادة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دعاء فك الكرب.. من الكتاب والسنة

سبب تكرار ذكر كلمة بني إسرائيل في القرآن الكريم.. فيديو

دعاء الفرج وفك الكرب

توفيق عكاشة: الإعلام أتى من الله.. ورب العزة بعث سيدنا إبراهيم برسالة.. فيديو

ترشيحاتنا

ليلى علوى: هذا أكثر شيء أبهرنى بـ مهرجان القاهرة السينمائى.. فيديو

الأهلي والنجم الساحلي.. 20 دقيقة تعادل سلبي وطرد لـ أيمن اشرف

محمد النني على أعتاب ناد كبير في إسبانيا

50 صورة من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي | شاهد

بـ فستان أوف شولدر | ليلى علوي تتألق في ختام مهرجان القاهرة السينمائى

رغم وجودها على قيد الحياة.. لماذا تم حرمان عمة هيثم أحمد زكي من الميراث؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهن رانيا يوسف | نجمات خطفن الأنظار بإطلالات محتشمة في ختام القاهرة السينمائي

150 صورة من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بـ بدلة صعيدي في الجامعة الأمريكية | محمد هنيدي يسخر من ظهوره بـ ختام مهرجان القاهرة