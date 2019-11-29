بـ بدلة صعيدي في الجامعة الأمريكية | محمد هنيدي يسخر من ظهوره بـ ختام مهرجان القاهرة

نشر النجم محمد هنيدي صورة له على حسابه الخاص على موقع الصور والفيديوهات، مداعبًا جمهوره ومتابعيه.



وسخَّر محمد هنيدي من نفسه؛ حيث نشر صورته وهو طفل صغير مع صورته وهو يرتدي البدلة الصفراء الشهيرة التي ظهر بها في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية.



وكتب النجم محمد هنيدي على صورته ساخرًا: «إطلالتي في مهرجان القاهرة السينمائي».



تختتم اليوم الجمعة، فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.



الحفل يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ويخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.

