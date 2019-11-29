ما هي مضاعفات ترك تسوس الأسنان دون علاج؟

قد يصاب بعض الأشخاص بـ «تسوس الأسنان» نتيجة تركها دون عناية أو أكل كثير من السكريات، قد يعتقد البعض أن الأمر بسيط ولا يتسبب في أي مضاعفات، لكن الوضع غير ذلك حسب ما ذكر موقع "health line".



يمكن أن يسبب تجويف أو تسوس الأسنان مجموعة متنوعة من المضاعفات إذا تركت دون علاج.، مما يتسبب في ألام شديدة وقد يصل الأمر إلى الحاجة ابعض العملياتالجراحية لمعالجة الأمر .



النتائج المترتبة على ترك تسوس الأسنان دون علاج



• ألم الأسنان المستمر.



• خراج الأسنان، الذي يمكن أن يصاب ويؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة، مثل العدوى التي تدخل مجرى الدم أو التسمم.



• تطور القيح حول السن المصابة.



• زيادة خطر كسر أو تقطيع الأسنان.



• صعوبة مضغ الطعام.



قد تتسبب في ضرر لأسنانك إذا تأخرت عن رؤية طبيب أسنان. في حالة تسوس الأسنان في هذه المرحلة، فإن الطريقة الوحيدة لإصلاح التجويف هي أن يقوم طبيب الأسنان بإزالة السن واستبدالها بغرس أو جسر.

