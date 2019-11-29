خالد منتصر: الدين ليس علما لأن العلم يقبل النقد.. فيديو

قال الإعلامي الدكتور خالد منتصر، إن الدين ليس علما، فالعلم هو القابل للنقد، مشيرا إلى أن العلم لا ينطبق على الدين، مؤكدا: "هل يقبل رجال الدين السماح بمناقشة فرضيات دينية؟".



وأضاف خالد منتصر، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج «نظرة» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن البعض يقول إن علماء الدين هم من لهم الحق في التحدث في شؤون الدين، مشيرا إلى أن مسالة الابيض والاسود وعدم فتح الباب للتساؤل أمر لا يستقيم.



وأوضح الإعلامي الدكتور خالد منتصر، أن الجميع له الحق في طرح الاسئلة والسعي للعلم، ومعرفة صحيح الدين، مشيرا إلى أن مفتي سابق قال إن أقصى مدة للحمل هي 4 سنوات، فلا يجب أن نقبل هذا الكلام في ظل العلم.



وأكد خالد منتصر، أن شيخ سابق تحدث عن وأد البنات، قائلا: "هل يجب علينا ان نقبل بمثل هذه الجريمة لأن خرجت على لسان هذا الشيخ؟".



ويستضيف الإعلامي حمدي رزق، الدكتور خالد منتصر في حوار خاص الليلة، ببرنامج «نظرة» ويناقش مستقبل الدولة المدنية فى مصر والتغلغل السلفي والتراجع العلمانى.

