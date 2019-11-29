مازلنا نسمي الغزوات فتوح.. خالد منتصر: نحتاج إلى صدمة عصبية | فيديو



قال الإعلامي الدكتور خالد منتصر، إننا نحتاج إلى إحداث صدمة عصبية للناس، مؤكدا: "الماضي أصبح وثنا".



وأضاف خالد منتصر، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج «نظرة» المذاع على فضائية «صدى البلد» أنه يحن للماضي بالنسبة للمناطق المضيئة فقط، إلا أن المناطق المظلمة في الماضي هي التي تسود الآن.



وأوضح الإعلامي الدكتور خالد منتصر، أن رجال الدين لم تأت لهم الشجاعة حتى الآن، قائلا: "مازلنا نسمي الغزوات فتوح، ومازلنا نبكي على الاندلس".



وأكد خالد منتصر، أن الاندلس والتي يملكها الاسبان مازلنا نبكي عليها، رغم حكمها لفترة قصيرة، ولكن نهمل ما يحدث في فلسطين، مشيرا إلى أن الحضارات هي التي انتجت العلماء، ولم يصبح العلماء كذلك بسبب أنهم رجال دين.



ويستضيف الإعلامي حمدي رزق، الدكتور خالد منتصر في حوار خاص الليلة، ببرنامج «نظرة» ويناقش مستقبل الدولة المدنية فى مصر والتغلغل السلفي والتراجع العلمانى.

